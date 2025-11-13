“No me gusta nada”: MisterChip alerta a la Concacaf con su pedido para el picante partido entre Guatemala y Panamá rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias de Concacaf al Mundial de 2026 viven uno de sus momentos más encendidos, y el duelo entre Guatemala y Panamá ha comenzado a calentarse más allá del propio campo.

Dicha expectativa por el partido ha ido acompañada de un creciente ambiente de tensión externa y sobre este escenario, MisterChip alerta a la Concacaf con un pedido para este encuentro entre chapines y canaleros.

Recordemos que los aficionados de Guatemala en la previa han creado un clima hostil en el recibimiento de la Selección de Panamá en donde se estarán jugando prácticamente una final camino al Mundial de 2026.

¿Cuál fue la alerta de MisterChip a la Concacaf?

El periodista español conocido como MisterChip, expresó su inquietud por el ambiente que se ha generado alrededor del encuentro, señalando que su principal deseo es que nada grave ocurra.

Comentó que siente un gran aprecio tanto por Guatemala como por Panamá y que no tiene inclinación por ninguna de las dos selecciones. Su mensaje llamó a la calma y a vivir el partido con tranquilidad, resaltando que lo importante es que gane quien mejor juegue y que, por encima de todo.

“Lo que digo es que no me gusta nada el ambiente que está rodeando a este partido y lo único que espero es que no pase nada grave. Es mi querida Guatemala y también es mi querida Panamá. No tengo preferencia por ninguna de las dos selecciones. Que gane la que mejor juegue y, sobre todo, que no pase nada. Es solo fútbol”, compartió MisterChip en su cuenta oficial de X.

MisterChip en su cuenta oficial de X.

Guatemala vs. Panamá: ¿A qué hora juegan? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El duelo entre Guatemala y Panamá se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, con inicio a las 8:00 p.m. en horario centroamericano —las 9:00 p.m. para Panamá—.

Se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, donde ambas selecciones buscarán acercarse a la Copa del Mundo 2026.