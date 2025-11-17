“No me atendría esa esperanza”: desde Nicaragua dicen lo que nadie en Costa Rica y Honduras querían escuchar

Costa Rica y Honduras viven horas de alta tensión a la espera de lo que ocurra en el decisivo duelo entre Haití y Nicaragua, un partido que podría definir la suerte de ambos en la carrera por el boleto al Mundial 2026.

La ecuación para los ticos es clara: deben vencer sí o sí a Honduras en el Estadio Nacional y, además, necesitan que Haití no derrote a los pinoleros. Si los ticos ganan o empatan quedarán afuera. Un empate o un triunfo de Nicaragua enviaría automáticamente a Costa Rica al Mundial.

Para Honduras, la situación es distinta. Comparte los mismos puntos con Haití, aunque con mejor diferencia de gol (+3 contra +1). Los catrachos están obligados a no perder contra Costa Rica y una victoria les daría la clasificación casi asegurada, salvo que los caribeños no obtengan una goleada que les permita superar la diferencia.

Desde Nicaragua no ven un buen resultado ante Haití

Sin embargo, a pocas horas de que ruede la pelota, una voz desde Managua encendió las alarmas entre ticos y hondureños. Nectalí Mora Zeledón, periodista nicaragüense entrevistado por La Teja, ofreció un análisis que enfrió de golpe el entusiasmo de quienes esperan un milagro pinolero en Curazao.

Nicaragua no es favorito contra Haití. (Foto: Concacaf)

“Nicaragua es la que puede decidir el único clasificado del grupo, porque en este no hay posibilidades de ir al repechaje, por lo que será solo uno. Es cierto que Nicaragua está en una posición de juez y será influyente dependiendo de su rendimiento”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Pero de inmediato lanzó el balde de agua fría que nadie quería escuchar: “La verdad es que el equipo que tiene la ventaja es Haití, que juega de local, recibe a un rival que no se juega nada, solo el orgullo y la dignidad. El enfoque de Nicaragua era hacerle la maldad a Honduras. Esa era la misión que tenía el entrenador Marco Antonio Figueroa y lo cumplió con una gran victoria”.

ver también Tres referentes afuera: el Piojo Herrera prepara este 11 para que Costa Rica persiga el milagro ante Honduras

El periodista fue aún más directo respecto al nivel que pueden mostrar los pinoleros ante Haití: “No sé si Nicaragua llegará con esa misma motivación, pero más allá de eso, yo no veo al equipo haciendo otro partido igual, tan completo. Si están esperanzados en que Nicaragua les haga el favor, yo no me atendría a esa esperanza, no espero que rinda al mismo 100%”.

Publicidad

Finalmente, fue contundente al señalar que, para Nicaragua, el impacto del partido va por otro lado: “Hacer dos partidos consecutivos a gran nivel, la Selección todavía no lo tiene. Yo lo dudo, ojalá me equivoque y gane por el país, por los jugadores y por el proceso. Lo que eso signifique para Costa Rica u Honduras, para nosotros no es relevante”.