Dónde ver Nicaragua vs. Honduras en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

Partido de alto voltaje en Managua. La Selección de Honduras puede sellar su boleto directo al Mundial 2026 este mismo jueves si vence a Nicaragua y, en paralelo, Costa Rica y Haití empatan. El margen es finísimo y la presión máxima en la penúltima fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf.

Del otro lado, Nicaragua ya está eliminada tras la doble caída de octubre (0-3 vs. Haití y 1-4 vs. Costa Rica), que la dejó sin opciones matemáticas de alcanzar ni el liderato ni el cupo para el repechaje intercontinental. Aun así, buscará despedirse ante su gente con una actuación digna en el Estadio Nacional.

Nicaragua vs. Honduras: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido en Estados Unidos?

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025.

Jueves 13 de noviembre de 2025. Hora de inicio: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT.

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT. Sede: Estadio Nacional de Fútbol, Managua.

Estadio Nacional de Fútbol, Managua. TV/Streaming en USA (inglés): Paramount+.

Paramount+. TV/Streaming en USA (español): suscribiéndose al servicio de streaming Fubo, Telemundo/Universo y Peacock/Telemundo Deportes Ahora.

¿Quién es el árbitro de Nicaragua vs. Honduras?

El estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el crucial encuentro entre Nicaragua y Honduras. Lo acompañarán como asistentes sus compatriotas Corey Michael Parker y Kyle Thomas Atkins, mientras que el VAR estará a cargo del mexicano Adonai Escobedo González.

¿Cómo llega Nicaragua al partido contra Honduras?

Los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa, quien ya confirmó que no seguirá de cara al 2030, llegan sin opciones tras una ventana de octubre muy dura: perdieron 3-0 ante Haití en Managua y 4-1 en San José frente a Costa Rica. Con ello, quedaron con un punto en cuatro fechas y fuera de la pelea por el pase directo y por el cupo de repechaje. En casa intentarán cerrarle los caminos a una Honduras que llega con confianza.

¿Cómo llega Honduras al partido contra Nicaragua?

La “H” de Reinaldo Rueda arriba líder e invicta del Grupo C después de golear 3-0 a Haití en Tegucigalpa, sumando 8 puntos en cuatro jornadas. El escenario es claro: si gana en Managua (llega a 11) y Costa Rica-Haití termina en empate, clasifica con una fecha de antelación. Resta ver si puede sobreponerse a las lesiones de Marcelo Santos, David Ruiz, Julián Martínez, Edwin Rodríguez, Denil Maldonado y Dixon Cruz.

Historial entre Nicaragua y Honduras

Balance histórico: Honduras domina con 19 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Entre los cruces recientes destacan:

Honduras 2-0 Nicaragua — 9 de septiembre de 2025 (Eliminatorias)

Nicaragua — 9 de septiembre de 2025 (Eliminatorias) Honduras 1-1 Nicaragua — 10 de octubre de 2020 (Amistoso)