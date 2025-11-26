Insólito: Joel Campbell y Celso Borges se toparon con una figura inesperada en la final de la Copa Centroamericana de Alajuelense vs. Xelajú

La final de ida de la Copa Centroamericana 2025 dejó un intenso empate a un gol entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC en el estadio Alejandro Morera Soto, un resultado que mantiene abierta la serie y que refleja la paridad mostrada en los primeros 90 minutos. Aunque los manudos dominaron la posesión y generaron más ocasiones, no lograron romper el cerrojo defensivo que los Súper Chivos plantearon con orden y disciplina.

El gran responsable de que el marcador permaneciera inmóvil fue el guardameta Rubén Darío Silva, quien firmó una actuación monumental que silenció los intentos rojinegros y ahogó el grito de gol en múltiples oportunidades. Silva no solo sostuvo a su equipo bajo presión constante, sino que también se convirtió en la figura absoluta del partido al detener dos penales.

El primer penal llegó al minuto 12, después de que Anthony Hernández fuera derribado dentro del área, acción que llevó al árbitro a señalar la falta. Joel Campbell tomó la responsabilidad, pero su disparo anunciado fue bien leído por Silva, quien con una estirada precisa desvió el balón y encendió la esperanza quetzalteca en el Morera Soto.

La segunda intervención clave ocurrió al minuto 30, tras otra falta en el área, esta vez cometida por Raúl Calderón sobre Campbell. En esta ocasión el encargado del cobro fue Celso Borges, que remató fuerte y al centro, pero Silva, que se lanzaba hacia su derecha, dejó el pie extendido para desviar la pelota en una demostración espectacular de reflejos y temple.

Además de su brillante actuación en los once metros, Rubén Darío Silva volvió a ser garantía en jugadas de alto riesgo, tal como lo había sido en las semifinales ante Real España. Detuvo un cabezazo peligroso de Alexis Gamboa y sobre el final atajó un tiro de Anthony Hernández.

Alajuelense y Xelajú MC empataron 1-1 por lo que el campeón se conocerá el próximo miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso de Guatemala. El ganador será campeón, aunque si hay empate sin goles el monarca serán los chivos por la ventaja de las dianas de visita.

Si se repite el 1-1 en la vuelta la serie se irá a los tiempos extras, pero si la igualdad es de dos tantos o más, serán los manudos los que se proclamen y así consigan su anhelado tricampeonato.