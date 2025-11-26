“Recibieron ayuda”: en Guatemala confirman lo que hizo Saprissa para apoyar a Xelajú contra Alajuelense para la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense, en representación del fútbol de Costa Rica, afrontará hoy miércoles el duelo de ida por la final de la Copa Centroamericana 2025, enfrentándose al conjunto guatemalteco de Xelajú.

Sobre este escenario, desde Guatemala surgieron versiones que señalan que Xelajú contó con el respaldo del Deportivo Saprissa durante su preparación previa al duelo ante Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025.

ver también Alajuelense vs. Xelajú: ¿A qué hora juegan y cómo ver la final de ida de la Copa Centroamericana 2025?

¿Qué hizo Saprissa para apoyar a Xelajú contra Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana?

El conjunto de Xelajú, dirigido por Amarini Villatoro, encontró en Saprissa un aliado clave durante su preparación en Costa Rica. El técnico guatemalteco, quien conoce bien el fútbol tico por su paso por Pérez Zeledón, solicitó apoyo al club morado y este respondió de inmediato.

Según la prensa chapina desde Guatefutbol.com el equipo no solo utilizó las canchas del Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández en Curridabat, sino que incluso pudo afinar su plan de juego dentro del propio Estadio Ricardo Saprissa, aprovechando al máximo las facilidades para llegar en óptimas condiciones a su compromiso en la final de la Copa Centroamericana.

Xelajú entrenó en el estadio Ricardo Saprissa | Guatefutbol.com

“Los chivos recibieron ayuda del acérrimo rival de los manudos y así seguir con su preparación. Saprissa les prestó su estadio para poder trabajar, algo curioso, tomando en cuenta que los morados son el acérrimo rival de los manudos, contrincantes del club chapín el 26 de noviembre”, destacó el medio Guatefutbol.com

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Xelajú? Final de la Copa Centroamericana 2025

El choque inicial entre Alajuelense y Xelajú por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025 está previsto para este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. hora de Costa Rica.

Dicho compromiso tendrá lugar en el Estadio Alejandro Morera Soto, escenario donde la Liga intentará sacar ventaja jugando en casa y así encaminar la serie desde el primer capítulo rumbo a la definición del nuevo monarca regional.

Publicidad

Las finales de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú estarán disponibles para verse en Disney+, servicio que contará con los derechos exclusivos de transmisión. De esta manera, los aficionados podrán seguir ambos partidos del cierre del torneo directamente desde la plataforma.