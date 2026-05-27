Fantasma Figueroa pasó la escoba: los seis jugadores que Comunicaciones descartó para el Apertura 2026

Los Cremas anunciaron seis salidas. Entre ellas destacan las de algunas piezas clave para Marco Antonio Figueroa durante el semestre pasado.

Comunicaciones se encuentra en plena reestructuración. Después de un semestre ajetreado, donde logró salvarse del descenso y también se quedó a las puertas de la final, el entrenador Marco Antonio Figueroa continúa moviendo fichas para dar pelea en el Torneo Apertura 2026.

En lo que refiere a salidas, el primer futbolista en marcharse fue Gael Sandoval. El delantero mexicano de 30 años tenía contrato vigente, pero no rindió acorde a las expectativas y llegó a un acuerdo con la directiva para rescindirlo. Con él, se irán otros cinco elementos de la plantilla.

Comunicaciones profundiza su limpia con otras seis bajas

Este miércoles, los Cremas anunciaron a través de sus redes sociales que un total de cinco jugadores dejaron de formar parte de la institución: Edy Palencia (extremo), Erik González (lateral izquierdo), José Grajeda (volante), Josemaría Calderón (portero), Deyner Padilla (centrodelantero) y Wilson Pineda (lateral derecho).

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El caso más llamativo es el de Padilla. El ariete colombiano de 1,88 metros y pasado en Huehuetecos FC, fue desinscrito para el Clausura 2026 por el cupo de extranjeros. Si bien siguió entrenando a la par de sus compañeros, no juega un partido oficial desde finales del año pasado.

Por otro lado, algunos de los jugadores apartados ya comienzan a sonar en otros equipos. González, por ejemplo, podría convertirse en refuerzo de Marquense pese a ser uno de los habituales titulares del “Fantasma” Figueroa el semestre pasado. Mientras que el futuro de Grajeada, que sumó un puñado de minutos, estaría cerca de Aurora.

El último en salir, de momento, es Wison Pineda. Su salida responde a la de otro carrilero derecho, Diego Santis. (Foto: Comunicaciones)

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También hay algunas situaciones inciertas, como las de Karel Espino, José “Tito” Gálvez o Agustín Vuletich, quien externó su deseo de extender su contrato. Los casos más estables parecieran ser los del panameño Janpol Morales y el colombiano Omar Duarte, con ligamen hasta diciembre.

En resumen

Tras salvarse del descenso, Marco Antonio Figueroa inició una reestructuración total en Comunicaciones descartando a seis jugadores para el Torneo Apertura 2026.

para el Torneo Apertura 2026. Los futbolistas que dejan la institución Crema tras Gael Sandoval son Edy Palencia, Erik González, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla y Wilson Pineda .

. Destaca la salida del delantero colombiano Padilla, quien ya había sido desinscrito el torneo anterior por el cupo de extranjeros y acumulaba meses sin actividad oficial.