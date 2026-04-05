Lionel Messi tiene 850 millones de dólares: ¿A cuánto asciende el patrimonio de Keylor Navas?

La industria del fútbol moderno mueve cifras astronómicas, pero la brecha económica entre sus principales figuras puede ser abismal. Mientras que un grupo muy reducido de jugadores ha logrado alcanzar el estatus de multimillonarios a nivel global, otros referentes históricos mantienen fortunas sólidas, pero lejanas a esos topes.

Un reflejo claro de este contraste es la diferencia patrimonial entre Lionel Messi y el guardameta Keylor Navas, según los reportes del portal especializado Celebrity Net Worth.

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El imperio comercial de Leo Messi

El capitán de la selección argentina posee un patrimonio neto estimado en 850 millones de dólares, según detalla el citado medio. Esta cifra, claro está, no responde únicamente a los millonarios salarios que percibió durante sus largas etapas en el FC Barcelona y el París Saint-Germain.

La estructura financiera de Messi cambió drásticamente con su llegada al Inter Miami. Su contrato en la MLS trasciende el salario tradicional e incluye acuerdos de participación en los ingresos por nuevas suscripciones de la plataforma Apple TV, además de un porcentaje en las ventas de indumentaria.

Lionel Messi ocupa el trono de un multimillonario imperio comercial (Tomas Diniz Santos/Getty Images).

A este modelo de negocio se le suma su vínculo vitalicio con la marca deportiva Adidas y una amplia cartera de patrocinios globales, que junto a sus inversiones inmobiliarias, justifican la magnitud de su fortuna.

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¿Cuál es el patrimonio de Keylor Navas?

En contraste, el actual guardameta de los Pumas de la UNAM registra un patrimonio calculado en 13 millones de dólares, siempre de acuerdo a los datos de Celebrity Net Worth.

El capital de Keylor Navas, en su mayor parte, sobre la base de sus años en la élite del fútbol europeo. Sus contratos con Real Madrid y PSG representan el grueso de sus ganancias deportivas. Hoy, establecido en el fútbol mexicano, el tico mantiene uno de los salarios más altos de la Liga MX.

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Keylor Navas es uno de los jugadores mejor pagados de México (Hector Vivas/Getty Images).

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Fuera de la cancha, los ingresos de Keylor también se nutren de los negocios. El jugador explota su estatus como el atleta más reconocido en la historia de Costa Rica mediante acuerdos publicitarios de exclusividad con marcas, bancos y empresas de telecomunicaciones en Centroamérica.

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Estas ganancias comerciales las ha diversificado gestionando distintas inversiones, principalmente enfocadas en bienes raíces, tanto en su país natal como en Madrid, España.

En síntesis

Messi suma $850 millones gracias a su participación accionaria en Inter Miami y contratos con Apple, superando por mucho los $13 millones del ex Real Madrid.

gracias a su participación accionaria en Inter Miami y contratos con Apple, superando por mucho los del ex Real Madrid. A sus 39 años, Keylor acaba de extender su vínculo con Pumas UNAM hasta 2027, manteniéndose como uno de los porteros mejor pagados de la Liga MX.

hasta 2027, manteniéndose como uno de los porteros mejor pagados de la Liga MX. Ambos jugadores han diversificado sus ganancias, siendo Keylor la figura comercial número uno en la historia de Centroamérica.

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