Panamá en vilo por Luis Mejía: la lesión que habría sufrido en Nacional tras ser convocado al Mundial 2026

El portero de la Selección de Panamá pidió el cambio en el entretiempo del partido que Nacional le ganó a Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

Luis Mejía encendió las alarmas en la Selección de Panamá. En la noche de este martes, pocas horas después de haber sido anunciado por Thomas Christiansen entre los veintiséis convocados para el Mundial 2026, el portero de 35 años se lesionó en el partido que Nacional le ganó por 1-0 a Coquimbo Unido en la última jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.

El episodio tuvo lugar en el cierre del primer tiempo. A los 7 minutos del tiempo añadido, Mejía se sujetó el posterior y, con cara de consternación, le hizo un preocupante gesto a su entrenador, Jorge Bava, quien lo reemplazó para el complemento dándole ingreso a Ignacio Suárez.

¿Qué lesión tiene Luis Mejía?

Todavía se desconoce con precisión cuál es el tipo de lesión muscular que sufrió el portero de Panamá. Pero el periodista uruguayo Martín Charquero contó en su cuenta de X que “en Nacional presumen que es un desgarro”.

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“Nos avisaron que no podía seguir. Veremos ahora de qué índole es la lesión”, fue la escueta respuesta de Bava al referirse a la situación de Mejía, quien deberá someterse a exámenes médicos en las próximas horas para conocer el grado del posible desgarro y cuánto tiempo le demandará la recuperación.

Máxime, teniendo en cuenta que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los canaleros harán su debut enfrentando a Ghana por el Grupo L dentro de tres semanas, el miércoles 17 de junio, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

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Además de “Manotas”, Christiansen incluyó en la nómina a los guardametas Orlando Mosquera y César Samudio. En el peor de los escenarios, si Mejía no llega a la cita máxima, la FIFA le permite a Panamá reemplazarlo por otro arquero o un futbolista de campo de la lista de reservas (la nómina de 35 nombres que no salió a la luz) antes del certamen o durante el desarrollo del mismo.

Datos clave

Luis “Manotas” Mejía encendió las alarmas en la Selección de Panamá tras lesionarse pocas horas después de haber sido convocado al Mundial 2026.

encendió las alarmas en la Selección de Panamá tras lesionarse pocas horas después de haber sido convocado al Mundial 2026. El experimentado portero de 35 años sintió una dolencia muscular en el muslo posterior durante el partido de Copa Libertadores y en Nacional presumen que se trataría de un desgarro .

. A tres semanas del debut ante Ghana en la Copa del Mundo, Mejía se someterá a exámenes médicos para determinar la gravedad y el tiempo estimado de su recuperación.