Dinero imposible de recuperar: la fortuna que Alajuelense gastó para fichar a Alejandro Bran

Alajuelense apostó fuerte por Alejandro Bran con una inversión histórica que hoy parece haber sido una enorme pérdida de dinero.

La situación de Alejandro Bran no solo se convirtió en un dolor de cabeza deportivo y disciplinario para Liga Deportiva Alajuelense. También amenaza con transformarse en uno de los peores negocios económicos recientes del club rojinegro.

Cuando la Liga decidió ficharlo desde el Minnesota United FC, la apuesta era enorme. Bran llegaba como uno de los mediocampistas con mayor proyección del país, con recorrido en la Selección de Costa Rica y experiencia internacional en la MLS.

El gran gasto de Alajuelense por Alejandro Bran

Para concretar su llegada, Alajuelense desembolsó cerca de 465 mil dólares, una cifra muy importante para el mercado costarricense y que reflejaba la confianza que existía en el jugador.

La idea era clara: potenciarlo, consolidarlo como figura y eventualmente venderlo al extranjero por una cifra todavía mayor. El club veía en Bran un activo deportivo y financiero capaz de dejar ganancias importantes en el futuro.

Alejandro Bran le costó una fortuna a Alajuelense.

Alajuelense no recuperará su inversión

Las constantes polémicas, los problemas disciplinarios y el reciente escándalo que terminó con su separación del plantel cambiaron por completo el escenario alrededor del futbolista.

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Hoy, dentro del entorno manudo, la sensación es que será prácticamente imposible recuperar la inversión realizada por él. Ningún equipo parece dispuesto a pagar una suma cercana a la que la Liga desembolsó originalmente.

ver también Alejandro Bran se aleja de Costa Rica: la decisión que tomaría Alajuelense tras separarlo por indisciplina

El golpe es doble. No solo porque Bran deja de ser una pieza confiable dentro del proyecto deportivo, sino porque también pierde gran parte de su valor de mercado en uno de los momentos más delicados de su carrera.

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La situación quedó todavía más expuesta tras el incidente ocurrido en San Pedro de Montes de Oca, donde la camioneta del jugador terminó baleada luego de una gresca en las afueras de un centro nocturno.

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Ahora, la intención del club sería buscarle salida en el extranjero mediante una cesión, intentando que recupere estabilidad y continuidad lejos del entorno que hoy preocupa dentro de la institución.

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Sin embargo, incluso si logra relanzar su carrera, el escenario económico parece muy difícil de revertir. Porque en la Liga entienden que el problema ya no pasa solamente por el rendimiento dentro de la cancha.

Datos Claves

465 mil dólares pagó Alajuelense al Minnesota United FC por Alejandro Bran.

pagó Alajuelense al Minnesota United FC por Alejandro Bran. Camioneta baleada en San Pedro tras una gresca nocturna involucró a Alejandro Bran.

tras una gresca nocturna involucró a Alejandro Bran. Cesión al extranjero es la alternativa que Alajuelense planea para Alejandro Bran.

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