Mientras Iker Casillas vive en una casa de €2 millones, este es el alquiler que Keylor Navas le cobra a Antonio Rüdiger por su mansión

La Finca, en Pozuelo de Alarcón, es ese rincón ultraseguro de Madrid donde los futbolistas de élite se aíslan del mundo. Pero puertas adentro, el concepto de “lujo” varía muchísimo según quién firme las escrituras. Basta con comparar las propiedades de dos leyendas del arco del Real Madrid: Iker Casillas y Keylor Navas.

El campeón del mundo español le dio la espalda a los típicos chalets faraónicos de la zona y prefirió algo más relajado. Su refugio actual es un espectacular ático de unos 300 metros cuadrados, valorado en un poco más de 2 millones de euros.

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Casillas apostó por el minimalismo: líneas rectas, mucho color blanco y un enorme salón de concepto abierto. El verdadero lujo de su casa está de las puertas hacia afuera, ya que cuenta con seis terrazas privadas que rodean la propiedad.

La propiedad de Iker Casillas (La Finca Real Estate).

La mansión de Keylor y la “ganga” de Rüdiger

A unas cuantas calles de ahí, Keylor Navas es dueño de una verdadera bestia inmobiliaria: una mansión de tres plantas que roza los 1.000 metros cuadrados construidos.

Como el tico ya no vive en la capital española, decidió poner a trabajar esa tremenda propiedad, y no tardó en encontrarle el inquilino perfecto: Antonio Rüdiger. El recio central alemán del Real Madrid le transfiere a Navas unos 11.000 euros mensuales por el alquiler.

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Keylor Navas y Antonio Rudiger son propietario e inquilino (X).

Aunque para cualquier mortal esa cifra es una locura, en el hermético y carísimo mercado de La Finca, pagar eso por semejante nivel de vivienda y servicios es considerado prácticamente un regalo.

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La relación propietario-inquilino funciona tan bien que hasta dio pie a una buena anécdota durante el Mundial de Qatar 2022. Cuando Alemania y Costa Rica compartieron grupo y les tocó enfrentarse, a Rüdiger le preguntaron en tono de broma si no le daba miedo que Keylor lo echara a la calle en caso de que los alemanes eliminaran a los ticos. El defensor, entre risas, respondió: “Mientras pague la renta a tiempo, no creo que eso suceda”.

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En síntesis

Mientras Iker Casillas optó por un ático de €2 millones (300 m² y 6 terrazas), Keylor Navas posee una propiedad masiva de 1.000 m² valorada en al menos el triple.

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Navas capitaliza su patrimonio en España cobrándole a Antonio Rüdiger un alquiler de €11.000 mensuales.

La confianza entre el tico y el alemán es tal que ni siquiera la eliminación de Alemania a manos de Costa Rica en el Mundial (donde compartieron grupo) puso en riesgo el contrato de arrendamiento.

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