Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”

Luis Fernando Suárez no tuvo piedad para referirse a la Selección de Costa Rica y el fracaso de no haber clasificado al Mundial.

Por Marcial Martínez

Luis Fernando Suárez aprovechó para destacar el gran desempeño de Panamá, pero al mismo tiempo lanzó una indirecta contundente hacia Costa Rica por su ausencia en el Mundial 2026.

El entrenador señaló que el éxito panameño debe celebrarse, aunque advirtió que no se puede caer en la complacencia, remarcando que algunos países de la región “aprendieron por las malas” tras dormirse en los laureles.

Luis Fernando Suárez cruzó sin piedad a Costa Rica

Luis Fernando Suárez aplaudió el buen momento que vive Panamá, pero advirtió que el equipo no puede relajarse tras la clasificación, ya que confiarse demasiado podría traer complicaciones más adelante.

Además, señaló que es importante aprender de los errores de algunos países vecinos que, según él, “se durmieron en los laureles”.

Luis Fernando Suárez / Getty

Es obvio que en Panamá se esté disfrutando toda esta clasificación pero que uno no se puede quedar dormido en los laureles porque se puede volver a tener problemas. También hay que aprender de los errores de algunos vecinos que se han dormido en los laureles“, comentó Luis Fernando Suárez enviándole al final una palito a Costa Rica en una entrevista con José Miguel Domínguez en su canal de Youtube.

Las declaraciones de Luis Fernando Suárez llegaron en un momento especialmente sensible para Costa Rica, cuyo fracaso en la eliminatoria derivó en críticas y cuestionamientos hacia el proceso encabezado por Miguel Herrera.

Por eso, sus palabras fueron tomadas como un golpe directo a la Sele, que todavía asimila el duro golpe de quedarse fuera del Mundial 2026.

