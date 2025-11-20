Mientras Panamá celebra por ir al Mundial 2026, ex DT de Costa Rica le envía una dura advertencia a Christiansen: “Aunque duela”

Panamá y Costa Rica atraviesan momentos totalmente diferentes. Mientras unos celebran el ingreso a la máxima competencia, los otros ni siquiera pudieron ir al repechaje intercontinental. El llanto se ve en ambas partes, pero no por lo mismo.

El equipo canalero quedó como líder del Grupo A, tras golear a El Salvador y ver la victoria abultada de Guatemala sobre Surinam. Esto hizo que se transforme en una de las 42 selecciones nacionales ya clasificadas para esta Copa del Mundo.

Por su parte, los ticos no corrieron con la misma suerte. El empate sin goles ante Honduras acabó con sus esperanzas. Estaban obligados a ganar, pero el triunfo de Haití por sobre Nicaragua dejó a ambos sin ninguna posibilidad de combatir.

Luis Fernando Suárez cuenta su experiencia en Costa Rica y le deja un mensaje a Panamá

Luis Fernando Suárez supo ser entrenador de Costa Rica entre 2021 y 2023, dirigiendo el Mundial de Qatar 2022 tras ganar el repechaje, por lo que fue responsable de impulsar un recambio generacional importante. Asegura que fue esa la principal herramienta con la que peleó, y por eso le lanzó una importante recomendación a Thomas Christiansen para el futuro, a corto y mediano plazo.

“No se queden con esta generación, solamente. Piensen en todo lo que viene, en los jugadores jóvenes, y trabajen bien allí. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, pasó eso con Chile y con Perú. Se quedaron pensando en sus generaciones doradas, pero no hicieron un trabajo de recambio, un trabajo en las bases, que es necesario”, explicó.

“Para Costa Rica, cuando llegué, el mensaje era ese. Había que hacer el recambio aunque cueste, aunque duela. Dolió un poco, porque la primera ronda (de las Eliminatorias) se nos hizo complicadísima. Afortunadamente, después se pudo responder bien. Ahí es donde valoro mucho la entrega de los muchachos. Me duele verlos tristes”, comentó.

“El mensaje es ese para Centroamérica: no miren con desdén tanto a las islas porque se puede recibir un golpe como el de ahora. Una mirada de más respeto a Surinam, Curazao, siempre a Jamaica, siempre a Trinidad y Tobago. Y después, se debe trabajar las bases. Eso es lo más importante”, concluyó el colombiano.