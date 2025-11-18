Decisión tomada: Concacaf sorprende a Costa Rica con una publicación que lo da ganador contra Honduras

Es tendencia:
marcial martínez

Por Marcial Martínez

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras llegan hoy a la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf jugándose absolutamente todo por un cupo al Mundial 2026.

El duelo, correspondiente al Grupo C, será decisivo para ambas naciones, que necesitan sumar de manera urgente para mantener soñar con la Copa del Mundo y desde Concacaf sorprendieron con una publicación.

Recordemos que Costa Rica arriba al encuentro tras un tropiezo por 1–0 frente a Haití, mientras que Honduras también carga con una derrota como visitante por 2–0 ante Nicaragua.







¿Cuál es la publicación de Concacaf que da como ganador a Costa Rica sobre Honduras?

Concacaf compartió una encuesta en sus redes sociales preguntando quién ganará el clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras.

Hasta el momento, la afición se inclina por la Sele costarricense, que lidera la votación con cerca del 60% de los votos, mientras que Honduras reúne poco más del 40%

Aunque no define nada en lo deportivo, el sondeo refleja la percepción del público previo al decisivo enfrentamiento.

Tweet placeholder

Con el panorama tan ajustado y ambos equipos bajo presión, el cierre de esta fase eliminatoria promete máxima tensión. Costa Rica y Honduras llegan con la obligación de responder en la cancha, mientras la afición vive la expectativa con emoción y nerviosismo.



¿Dónde ver EN VIVO el partido de Costa Rica vs. Honduras? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

En Costa Rica el partido será transmitido por la señal de TD+ y Teletica . Mientras que para Honduras se podrá ver a través de Tigo Sports y Tigo Sports App.

