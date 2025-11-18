La tabla de posiciones actualizada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf: Costa Rica y Honduras se juegan el Mundial 2026

El Grupo C de las Eliminatorias Concacaf llega al rojo vivo a la última fecha. Dos gigantes de Centroamérica se miden cara a cara con el boleto directo al Mundial 2026 como gran objetivo. Pero Costa Rica y Honduras no están solos en la discusión. Haití puede generar un estruendo en la región que muy pocos imaginaban al inicio de la Fase Final.

Nicaragua, ya sin chances, visita este martes a los haitianos en Curazao y puede allanar el camino de Ticos y Catrachos que, en simultáneo, se enfrentarán en San José. A la Sele de Miguel “Piojo” Herrera sólo le vale ganar, en tanto que a la H de Reinaldo Rueda un triunfo no le garantiza el pasaje directo pero hasta un empate le puede servir, dependiendo lo que suceda en la otra cancha con la suerte de Haití.

La Selección que termine primera en el Grupo C, viajará sin escalas a United 2026. Quien ocupe el segundo puesto deberá medirse con los otros escoltas para saber si es uno de los dos mejores que irán al repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo se define el grupo en caso de igualdad de puntos?

Si siguen igualados, se mira exclusivamente lo que ocurrió entre los equipos implicados:

Puntos obtenidos en los partidos jugados entre esas selecciones. Diferencia de gol en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados. Goles a favor en esos duelos directos, teniendo en cuenta los partidos de local y visitante.

Si aun así no se rompe la igualdad, entran en juego criterios adicionales:

Goles marcados como visitante por los equipos implicados en los partidos entre sí. Puntuación de “juego limpio”, que se calcula restando puntos por tarjetas amarillas y rojas a lo largo de todos los partidos del grupo. Si nada de lo anterior alcanza para separar a las selecciones, se realiza un sorteo organizado por FIFA y la confederación.

Con estos criterios se determinará tanto al líder del Grupo A (clasificación directa al Mundial) como el orden del resto de posiciones, algo clave si Panamá o Surinam deben pelear su lugar en el repechaje como uno de los dos mejores segundos de la zona Concacaf.

¿Cómo, cuándo y dónde se juega el repechaje?

El repechaje que espera a los dos mejores segundos de Concacaf no es un cruce clásico de ida y vuelta, sino el FIFA Play-Off Tournament, un mini torneo intercontinental que definirá los dos últimos cupos para el Mundial 2026.

Quiénes lo juegan

6 selecciones en total : 2 de Concacaf : los dos mejores segundos de los grupos A, B y C de esta fase final. 1 de Asia (AFC) . 1 de África (CAF) . 1 de Sudamérica (CONMEBOL) . 1 de Oceanía (OFC) .

:

Formato del torneo

Las seis selecciones se ordenan según el ranking FIFA .

. Los dos equipos mejor ubicados en ese ranking entran directamente a una especie de “final” de cada llave.

en ese ranking entran directamente a una especie de “final” de cada llave. Los otros cuatro juegan dos semifinales a partido único; los ganadores se enfrentan luego a los dos cabezas de serie.

juegan dos semifinales a partido único; los ganadores se enfrentan luego a los dos cabezas de serie. Los dos vencedores de esas finales se quedan con los últimos dos boletos al Mundial 2026 .

. Todos los partidos son a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.

Cuándo y dónde se disputa