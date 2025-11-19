“Potencia”: el contundente mensaje de Gianni Infantino a Panamá que golpea el orgullo de Costa Rica y Honduras tras quedarse afuera del Mundial 2026

Panamá cerró las Eliminatorias al Mundial 2026 con una goleada a El Salvador por 3-0. Esto le permitió al equipo hacerse con su boleto de clasificación directa para la máxima competencia. Es la segunda vez en su historia que lo consiguen.

Después de la gesta del 2018, los representantes canaleros se impusieron al rival de turno. Además, pese a las especulaciones, recibieron una gran ayuda por parte de Guatemala que se despidió con una victoria por 3-1 ante el difícil Surinam.

Una vez establecidos los tres clasificados directos de Concacaf, sumados también los dos que participarán del repechaje intercontinental, llegó un claro mensaje de la FIFA para todos y cada uno de los panameños. Todo es festejo en el vestidor.

Gianni Infantino calificó a Panamá como una potencia de cara al Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aprovechó para darle la bienvenida a los panameños para esta nueva edición de la Copa del Mundo. Lo hizo a través de un video que se publicó en las redes sociales oficiales de la casa madre del fútbol.

“Quiero darle nuevamente la bienvenida a los canaleros, y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Canadá, México y Estados Unidos. Fue muy emocionante verlos debutar en Rusia 2018“, comentó

“Panamá se ha consolidado como una potencia emergente en América. Es especial que tengan un papel destacado en un torneo que hará historia, organizado por sus vecinos de la Concacaf. ¡Felicidades! Nos vemos en el sorteo final”, sentenció el mandamás de la FIFA en un mensaje que les toca el orgullo tanto a Costa Rica como Honduras, los dos grandes que se quedaron afuera.

¿Cuándo es el sorteo oficial del Mundial 2026?

El sorteo oficial del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre en Washington DC. Será desde las 11 horas de Centroamérica, las 12 de Panamá y las 13 ET de los Estados Unidos.