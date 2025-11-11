La noticia que acerca a Honduras al Mundial 2026 y que pone de rodillas a Centroamérica: Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador no lo pueden creer

La selección de Honduras se juega entre el 13 y 18 de noviembre su regreso a las Copas del Mundo, esto tras haber jugado la última de su historia en el Mundial de Brasil 2014.

Para este 2026 han encaminado todo en el grupo C y ahora están líderes con 8 puntos. Depende de si mismos para obtener el boleto a la justa.

Honduras es la única de Centroamérica que puede clasificar de forma directa en la fecha 5 de las Eliminatorias de Concacaf. Ni Costa Rica, Guatemala, El Salvador y menos Panamá pueden hablar de esto en la actual jornada.

¿Qué necesita Honduras para ser la única clasificada de Centroamérica al Mundial 2026?

Si la Bicolor derrota el jueves a Nicaragua y hay empate entre Haití y Costa Rica, la “H” sellará su pase a la Copa del Mundo.

Además, 11 selecciones podrían clasificar al Mundial 2026 en la presente semana, entre ellas, Honduras.

Las otras selecciones que puede clasificar a la Copa del Mundo este jueves

Jamaica

España

Francia

Portugal

Croacia

Noruega

Países Bajos

Suiza

Austria

Bélgica

Honduras jugará sus dos partidos de visitante, primero el jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche ante Nicaragua.

Cierra su participación en Costa Rica, el estadio de San José recibirá a la Bicolor el martes a las 7:00 de la noche.