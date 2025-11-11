Es tendencia:
La noticia que acerca a Honduras al Mundial 2026 y que pone de rodillas a Centroamérica: Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador no lo pueden creer

La selección de Honduras es la única que puede lograrlo hasta el momento y por eso pone de rodilla a los otros países de Centroamérica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras es la única de Centroamérica que puede hacerlo en esta fecha.
La selección de Honduras se juega entre el 13 y 18 de noviembre su regreso a las Copas del Mundo, esto tras haber jugado la última de su historia en el Mundial de Brasil 2014.

Para este 2026 han encaminado todo en el grupo C y ahora están líderes con 8 puntos. Depende de si mismos para obtener el boleto a la justa.

¿Qué combinaciones de resultados clasifican a Honduras al Mundial 2026 antes de jugar la última fecha contra Costa Rica?

Honduras es la única de Centroamérica que puede clasificar de forma directa en la fecha 5 de las Eliminatorias de Concacaf. Ni Costa Rica, Guatemala, El Salvador y menos Panamá pueden hablar de esto en la actual jornada.

¿Qué necesita Honduras para ser la única clasificada de Centroamérica al Mundial 2026?

Si la Bicolor derrota el jueves a Nicaragua y hay empate entre Haití y Costa Rica, la “H” sellará su pase a la Copa del Mundo.

Además, 11 selecciones podrían clasificar al Mundial 2026 en la presente semana, entre ellas, Honduras.

Las otras selecciones que puede clasificar a la Copa del Mundo este jueves

Jamaica
España
Francia
Portugal
Croacia
Noruega
Países Bajos
Suiza
Austria
Bélgica

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica

Honduras jugará sus dos partidos de visitante, primero el jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche ante Nicaragua.

Cierra su participación en Costa Rica, el estadio de San José recibirá a la Bicolor el martes a las 7:00 de la noche.

