Kervin Arriaga tocando la Copa del Mundo 2026: FIFA da la derecha a Honduras, aleja a Costa Rica y borra a Nicaragua

La selección de Honduras, invicta, sin recibir gol y a un paso de la Copa del Mundo 2026 ha recibido la derecha de FIFA antes de arrancar la última fecha de las Eliminatorias.

Como de costumbre el máximo organismo del fútbol ha decidido publicar una imagen promocionando a las selecciones que se están jugando el boleto al Mundial.

ver también Luis Palma sorprende Olimpia con lo que dice y era lo que toda Honduras estaba esperando

En esta ocasión le ha dado un gran salto a Honduras, selección a la que ha puesto al lado de la Copa del Mundo, ya que es una de las que puede clasificar en esta fecha.

FIFA ha puesto una imagen de Kervin Arriaga, uno de los mejores legionarios de Honduras y uno de los grandes referentes para que la Bicolor esté dependiendo de ella misma para clasificar.

A otra que puso al lado fue a Jamaica, que como líder del grupo B está con grandes chances de clasificar y así romper una sequía de 28 años.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Costa Rica fue alejado y Nicaragua fue borrado

Los dos rivales de Honduras tuvieron su particularidad. Costa Rica fue alejado de la Copa del Mundo, ya que Keylor Navas sale en la esquina izquierda de la imagen.

A Nicaragua le fue peor, ya que no la pusieron en la la foto donde si aparecen selecciones como Panamá, El Salvador, Haití, Guatemala, entre otras.

Publicidad

ver también Honduras recibe la ayuda que tanto necesitaba para clasificar al Mundial 2026; Nicaragua y Costa Rica ya lo saben

Esta fecha FIFA define todo para Concacaf y se conocerá a las selecciones clasificadas de forma directa y las que pelearán el repechaje.