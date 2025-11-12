Es tendencia:
Honduras recibe la ayuda que tanto necesitaba para clasificar al Mundial 2026; Nicaragua y Costa Rica ya lo saben

La selección de Honduras busca clasificar al Mundial 2026, pero antes de obtener el boleto tiene que ganar a Nicaragua y Costa Rica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Honduras ha recibido la ayuda que tanto buscaba para el cierre de la Eliminatoria.

Llegó la hora cero. La selección de Honduras se juega su boleto al Mundial 2026 y todo comienza este jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche en Managua contra Nicaragua.

La Bicolor llega como líder del Grupo C y depende de si misma para clasificar a la Copa del Mundo. Ahora ha recibido la ayuda que tanto buscaba y que seguro será vital para lograr el pase.

¿Qué ayuda es la que va a recibir Honduras frente a Nicaragua?

De acuerdo a reportes de la prensa local y de Honduras, la Federación de Nicaragua asignó tres mil boletos para la afición catracha, algo que ya se agotó. Reinaldo Rueda va a tener el respaldo de sus creyentes.

La cosa mejora cuando se indica que no solo el sector asignado será el que tenga catrachos, ya que para otros lados del estadio también se esperan hinchas de la Bicolor.

En conclusión se espera que hayan entre cuatro y cinco mil aficionados de Honduras para el juego ante Nicaragua.

Recordemos también que la afición pinolera ya no tiene motivación para enfrentar a Honduras, ya que están fuera del Mundial 2026.

Para el juego del martes 18 de noviembre en San José anteCosta Rica, también se espera una fuerte cantidad de hondureño para conseguir o celebrar el puesto en la Copa del Mundo.

