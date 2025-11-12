Es tendencia:
Luis Palma sorprende Olimpia con lo que dice y era lo que toda Honduras estaba esperando

Luis Palma se ha hecho de un nombre en el fútbol de Euorpa y ahora ha postulado a este jugador de Olimpia para que llegue al Viejo continente.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Palma lo aseguró desde Europa y en Honduras lo aplauden.
Luis Palma es uno de los grandes referentes que tiene la selección de Honduras. “El Bicho” actualmente se encuentra concentrado para los juegos ante Nicaragua y Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En la previa al duelo con Nicaragua, el catracho que juega para el Lech Poznan de Polonia, dio una entrevista al medio estadounidense, Bein Sports, donde compartió varios temas.

En uno de ellos habló del Olimpia, equipo del cual Palma Oseguera ha sido admirador, pero la pregunta va en torno a otro tema.

A Luis Enrique se le consultó por la joven promesa hondureña con más potencial para convertirse en legionario, esto desde su perspectiva.

Luis Palma sorprende a Olimpia y señala la promesa que puede llegar a Europa

“Espero que se pueda dar, hay un chico de Olimpia que se llama Dereck Moncada, tiene 17 años y tiene un gran futuro, ahorita fue llamado a la Selección Mayor y esperando que en 10 años lo pueda lograr”, señaló Palma.

Con estas palabras, Palma ha motivado a Moncada que ha recibido su primera convocatoria a la selección de Honduras y que espera pronto seguir creciendo.

Derek ya es observado por varios clubes y a principios de 2026 lo podríamos ver con una nueva camisa alejado del Olimpia, club donde lo ha venido haciendo bien.

