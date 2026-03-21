Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: a qué hora y cómo ver Pumas vs. América por el Clásico Capitalino de la Liga MX

Este viernes, Keylor Navas fue noticia luego de confirmar su renovación con Pumas por un año más, con opción a otro, y este mismo sábado tendrá la posibilidad de encontrarse con su gente en un partidazo nada menos que por el Clásico Capitalino de la Liga MX.

Sí, hoy Pumas recibirá a América en un duelo espectacular del que también participará el panameño Adalberto Carrasquilla, baluarte en el medio campo universitario y especialmente para este partido que se jugará por la Jornada 12 del Clausura 2026, clave para sostenerse en zona de Liguilla.

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“Yo siempre dije que quería seguir aquí”, aseguró Keylor tras renovar su contrato. “Desde que llegué al club, tanto los compañeros, como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar. Para mí eso es sumamente importante”, agregó el portero costarricense.

“Fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar. Para mí fue fácil porque mi familia está bien. Es un grupo de trabajo increíble, no solo futbolísticamente, sino a nivel humano”. Keylor Navas.

Keylor Navas se queda en Pumas.

A qué hora juegan Pumas vs. América

El partido se juega este sábado 21 de marzo de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario (CDMX).

Hora: 9:10 pm de Centroamérica, las 10:10 pm de Panamá.

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Cómo ver Pumas vs. América en Centroamérica

En Centroamérica, la transmisión estará a cargo de TUDN y ViX para Costa Rica y Panamá.

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Cómo llega Pumas

Pumas llega mejor posicionado en la tabla: es 5° con 20 puntos tras 11 partidos (5 triunfos, 5 empates y 1 derrota), con margen para afirmarse en puestos de Liguilla.

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En lo individual, todas las miradas se las lleva Keylor Navas, que además de sostener puntos con atajadas determinantes, confirmó su continuidad con la renovación anunciada este viernes.

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Y Pumas también cuenta con el peso de Carrasquilla, pieza clave para el ritmo y la presión en la mitad de cancha.

Cómo llega América

América aparece 7° con 17 puntos (5 victorias, 2 empates y 4 derrotas), buscando dar el salto en la clasificación con un triunfo en cancha de Pumas.

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Quién es el árbitro de Pumas vs. América

El árbitro del encuentro para el Clásico Capitalino será César Arturo Ramos Palazuelos