Sacude a Pumas: Keylor ya tomó la decisión final sobre su futuro tras quedar fuera de la convocatoria de Bocha Batista

Este viernes 20 de marzo, la Fedefútbol anunció de manera oficial la primera convocatoria de Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica, de cara a los partidos amistosos ante Jordania (27 de marzo) e Irán (31 de marzo), que se disputarán en Antalya, Turquía.

El “Bocha” inició el nuevo ciclo con una determinación drástica: Keylor Navas —junto a otro referente como Francisco Calvo— quedó fuera de la nómina. En su lugar, la portería será ocupada por Patrick Sequeira (Casa Pia), relevado por Kevin Chamorro (Rio Ave) y Abraham Madriz (Saprissa). Este movimiento podría marcar el cierre de una era para el histórico guardameta de 39 años en la Tricolor.

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Keylor se olvida de La Sele y confirma su futuro

Mientras tanto, el propio Keylor no tuvo demasiado margen para procesar la noticia. En México, el foco estaba puesto en otro frente trascendental para su carrera: la negociación por su continuidad en Pumas UNAM, donde el contrato que firmó en 2025 ya entraba en la recta final.

En las últimas horas, distintos medios mexicanos confirmaron que el tico alcanzó un acuerdo para extender su vínculo con el conjunto de Ciudad Universitaria. “Keylor Navas ya llegó a un acuerdo con Pumas para extender su contrato“, tituló Récord.

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Tras rechazar una primera oferta en busca de una mejora económica, finalmente sus pretensiones fueron satisfechas y el acuerdo quedó sellado. Solo resta el anuncio oficial por parte de Pumas, donde se conocerán los detalles del nuevo vínculo

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Lo concreto es que el histórico arquero con pasado en el Real Madrid seguirá ligado al club mexicano… mientras su futuro en la Selección de Costa Rica queda envuelto en incertidumbre. ¿Habrá vuelta atrás durante el ciclo del “Bocha” o estamos ante el final definitivo de Keylor con la Tricolor?

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En síntesis

-Keylor Navas quedó fuera de la primera convocatoria de Fernando “Bocha” Batista en la Selección de Costa Rica, marcando un posible fin de ciclo.

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-Mientras tanto, el arquero priorizó su futuro en clubes y alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con Pumas UNAM.

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-A sus 39 años, su continuidad en la Tricolor queda en duda pese a seguir vigente a nivel de clubes.