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Furor en México: los hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla conquistan a la afición de Pumas con este video

Los hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se roban la atención en Pumas con un tierno video desde la tribuna que conquista a la afición.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Los hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla conquistan a la afición de Pumas con este video
© PumasLos hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla conquistan a la afición de Pumas con este video

Pumas UNAM cerró la fase regular del Clausura 2026 como superlíder, luego de vencer 2-0 a Pachuca y aprovechar el empate de Chivas ante Xolos.

Además, el equipo dirigido por Efraín Juárez alcanzó una marca histórica para la institución en torneos cortos, al llegar a 36 puntos.

En medio de ese gran momento deportivo, los hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla también se robaron la atención de la afición universitaria.

Los pequeños aparecieron alentando a Pumas en la tribuna, en un video que rápidamente generó ternura y emoción entre los seguidores del club.

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¿Qué hicieron los hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla que enamoró a la afición de Pumas?

Los hijos de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se robaron las miradas en la tribuna al aparecer alentando con entusiasmo a Pumas.

El momento quedó registrado en un video que fue compartido por la pareja Carrasquilla, donde se ve a los pequeños disfrutando del ambiente y apoyando al equipo en medio de la afición.

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Hijos de Keylor Navas y Carrasquilla alentando a los Pumas desde el estadio – IG: jackyjaneth12

Hijos de Keylor Navas y Carrasquilla alentando a los Pumas desde el estadio – IG: jackyjaneth12

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El reto que le espera a Keylor Navas y Carrasquilla en la Liguilla

Tras cerrar como superlíder del Clausura 2026, Pumas ahora tendrá un desafío de alto calibre en los cuartos de final, donde se medirá nada menos que ante América.

Dicha llave promete ser una de los más atractivas de la Liguilla, con el equipo universitario buscando confirmar su gran momento ante un rival histórico que siempre es candidato al título.

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