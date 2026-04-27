La Liga Deportiva Alajuelense tuvo varios fichajes que llegaron a la institución con una enorme expectativa por su historia profesional y no terminaron cumpliendo con lo que la afición manuda imaginaba en la previa. Por eso, en esta nota repasamos a aquellos nombres que arribaron como estrellas, pero se fueron por la puerta de atrás.

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Johan Venegas desde Saprissa

El delantero tuvo dos ciclos por Alajuelense. En el segundo, precisamente en diciembre del 2020, fue cuando los manudos más esperaban de su rendimiento. Venegas llegaba desde Saprissa, donde había mostrado un nivel superlativo. Además, tenía el condimento de dejar al archirrival. Sin embargo, no fue lo que todos imaginaban y se marchó en 2024 en medio de muchas críticas por sus flojas actuaciones.

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Eliseo Cheyo Quintanilla, la gran estrella salvadoreña

Eliseo Quintanilla arribó a la Liga con un gran cartel. Había sido campeón en la MLS y era la principal figura que tenía la Selección de El Salvador en su momento. Con todo lo que eso significaba, no logró títulos en Alajuelense y sus números dejaron mucho que desear. Además, tenía la etiqueta de que era poco disciplinado fuera de la cancha.

Rodrigo Piñeiro, o mejor conocido como Batata

La afición de Alajuelense esperó el debut de Batata como pocos. El brasileño había jugado en el París Saint-Germain y en varios clubes de su país natal. En 2007, estuvo a prueba y fue fichado finalmente por el equipo. Los manudos creyeron que se trataba de una contratación estelar, pero luego esa ilusión se fue apagando a medida que Rodrigo Piñeiro tenía minutos. Se fue del club sin haber marcado un gol y apenas dio una asistencia.

Winston Parks, de Europa a la Liga Promérica

El delantero que había surgido de las ligas menores de Saprissa fue otro de los fichajes que tanta emoción generó. Winston, antes de arribar a la Liga, había jugado en la Serie A y hasta logró ser campeón en Rusia. Sin embargo, no cumplió con lo que prometía. Llegó en 2007 y un año después fue vendido a Rumania.

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Marcelo Gómez, de ganar todo en Argentina a colgar las botas en Alajuelense

Marcelo Gómez había sido campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental con Vélez Sarsfield. Además, tenía pasado en River Plate. Su arribo generaba una enorme esperanza en la Liga, pero no mostró el rendimiento que había tenido en el fútbol argentino. Llegó en 2003 y en 2005 decidió retirarse siendo Alajuelense su último equipo.

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Esteban Alvarado, de fichaje estelar a ni siquiera hacer su debut

Alvarado en su presentación con Alajuelense.

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La Liga hizo un gran esfuerzo para ficharlo. Fue anunciado un 31 de diciembre del 2018. Regresaba al fútbol nacional después de nueve años en los que pasó por Países Bajos y Turquía. Indudablemente, Alvarado era uno de los mejores, pero su fichaje se frustró rápidamente porque ni siquiera pudo jugar.

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El ya retirado tenía una disputa legal con el Trabzonspor. Por eso, la Federación de Turquía le negó el pase hasta que pudo resolverlo. El 9 de febrero avalaron su inscripción, pero a los cuatro días negoció con Alajuelense para finiquitar el acuerdo contractual ya que se había ausentado dos días seguidos a los entrenamientos.

Joel Campbell, uno de los fichajes que más desilusionó a Alajuelense

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El futbolista que aún se mantiene en la Liga jamás pudo mostrar un poco de lo que todos esperaban de él. Con algunas actuaciones de vez en cuando, Campbell decepcionó a los manudos. Su presencia con La Sele en el Mundial de Brasil 2014 y el hecho de haber jugado en grandes clubes como Arsenal, Betis, Villarreal, Sporting Lisboa provocaron que las expectativas sean muy altas.

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Sin embargo, no cumplió y tiene los días contados en la institución. Todo parece indicar que, según diversas fuentes locales, no renovará su contrato y quedará como agente libre después de junio.