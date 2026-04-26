“Nuevo convocado de Costa Rica”: Panamá sufre el robo de Elijah Nelson, la joya de 19 años que está en la mira del Schalke 04

Costa Rica no se durmió. Mientras en Panamá reinaba la inacción, Fedefútbol le arrebató a la FEPAFUT a uno de los prospectos con mayor proyección internacional del momento.

Elijah Nelson, el extremo de 19 años que viene deslumbrando en el fútbol de Alemania, ya tomó una decisión tras recibir el esperado contacto formal desde Centroamérica.

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“Elijah Nelson es nuevo convocado de Costa Rica”

Gracias al trabajo de César Mosquera, Fútbol Centroamérica pudo averiguar que desde la cúpula del fútbol costarricense ya se comunicaron con el atacante nacido en Estados Unidos, que lleva sangre tica por parte de su abuelo materno.

“ELIJAH NELSON, extremo que estuvo entrenando con el SHALKE 04 de ALEMANIA, es NUEVO CONVOCADO de COSTA RICA U23“, anunció Mosquera a través de sus redes sociales.

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Con esta bombazo, la Tricolor le da un golpe certero a Panamá, que dejó escapar al mayor de la dinastía Nelson a pesar de que ya cuentan con su hermano menor, Peyton, en su categoría Sub-17.

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El atacante viajará a territorio tico en las próximas semanas para integrarse directamente a un microciclo de entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional, el cual está programado para desarrollarse del 25 al 28 de mayo.

Costa Rica se lleva un diamante en bruto

La Fedefútbol apostó por un extremo que actualmente atraviesa un estado de forma letal: registra más goles que partidos disputados con el ATF Krefeld (13 anotaciones en 11 juegos) de Alemania.

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Además, Elijah Nelson viene de foguearse en el máximo nivel tras completar dos sesiones de entrenamiento a prueba con el filial del Schalke 04, club que lo mantiene bajo una lupa para sumarlo a sus filas.

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En síntesis