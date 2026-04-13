Concachampions: a qué hora y dónde ver Cruz Azul vs. LAFC y América vs. Nashville SC por la vuelta de los cuartos de final

La Concachampions entra en una fase decisiva con los duelos de vuelta de los cuartos de final, donde Cruz Azul, LAFC, América y Nashville SC buscarán su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

En estos enfrentamientos se definirán a dos de los semifinalistas, en una jornada clave donde cada detalle puede marcar el rumbo hacia el título.

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Cruz Azul vs. LAFC: a qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions

El Cruz Azul vs. LAFC por la vuelta de los cuartos de final se jugará este martes 14 de abril a la 7:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Cuauhtémoc.

La transmisión estará disponible por ESPN y también mediante la plataforma Disney+.

América vs. Nashville SC: a qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions

El América vs. Nashville SC por la vuelta de los cuartos de final se jugará este martes 14 de abril a las 9:30 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Banorte.

La transmisión estará disponible por ESPN y también mediante la plataforma Disney+.

Cruz Azul vs. LAFC: cómo llegan

Cruz Azul afronta la vuelta con un panorama muy cuesta arriba tras caer 3-0 en la ida frente a LAFC, un resultado que lo obliga a firmar una remontada casi perfecta si quiere seguir con vida en la Concacaf Champions Cup 2026.

El conjunto mexicano necesita imponerse por cuatro goles de diferencia para avanzar de manera directa.

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Del otro lado, LAFC llega con la serie ampliamente a su favor luego de una actuación contundente en el primer duelo, impulsada por el doblete de David Martínez y otro tanto de Son Heung-min.

Con esa ventaja, el cuadro angelino buscará manejar la eliminatoria con inteligencia y sellar su boleto a la siguiente ronda.

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América vs. Nashville SC: cómo llegan

América y Nashville SC llegan a la vuelta con la serie completamente abierta, luego del 0-0 en el partido de ida. Sin goles en el primer duelo, todo queda por resolverse en este segundo encuentro.

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Con ese panorama, el conjunto azulcrema intentará hacerse fuerte en casa para sellar su clasificación, mientras que Nashville buscará dar el golpe como visitante.

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Además, el criterio del gol de visitante sigue teniendo peso, por lo que cualquier anotación puede resultar decisiva en la eliminatoria.’