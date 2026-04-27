Saprissa teme por Mariano Torres: filtran el informe arbitral que puede dejar al argentino afuera de las semifinales con Liberia

En Deportivo Saprissa encendieron todas las alarmas justo en el momento menos indicado. A horas de encarar las semifinales del Clausura 2026 frente a Municipal Liberia, una situación inesperada pone en duda la presencia de su líder dentro de la cancha. El nombre que aparece en el centro de la polémica es el de Mariano Torres, capitán y referencia absoluta del equipo morado.

Todo se remonta al partido disputado en el Lito Pérez ante Puntarenas FC, donde el encuentro tuvo que ser interrumpido por incidentes en la gradería protagonizados por aficionados. En medio de ese caos, varios jugadores de Saprissa se acercaron con la intención de calmar la situación, pero lo que parecía un gesto para bajar la tensión terminó derivando en un episodio que ahora puede tener consecuencias disciplinarias, pese a que Mariano publicó un mensaje para dejar atrás el tema.

¿Qué dice el informe sobre lo que hizo Mariano Torres?

Según el informe del árbitro Steven Madrigal, el incidente ocurrió fuera del terreno de juego, ya en zona de camerinos, tras la alerta del comisario Erick Mora Segura. El documento señala que durante la interrupción del partido, Torres habría tenido un cruce con el funcionario que escaló más de lo esperado.

“Al finalizar el juego, ya en camerinos, el comisario del juego Erick Mora Segura, nos informa que al minuto 34 cuando el juego se detuvo por situaciones entre aficionados del equipo Deportivo Saprissa en la gradería este, el jugador #20 Mariano Torres del equipo Deportivo Saprissa, le manoteó su brazo donde tenía sujeto su celular“, detalla el informe, que ya circula en el entorno del fútbol nacional.

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Las imágenes captadas por la transmisión televisiva reforzaron la gravedad del episodio. En ellas se observa una discusión entre el mediocampista argentino y el comisario, en la que incluso se percibe un golpe dirigido al celular que sostenía el funcionario. Una escena que ahora será evaluada por las autoridades disciplinarias en un momento crítico del torneo.

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¿Qué sanción podrían darle a Mariano Torres?

El reglamento no deja demasiado margen para la interpretación. El artículo 38 contempla sanciones por conductas consideradas muy graves contra oficiales del partido, incluso si el jugador no fue expulsado durante el encuentro. Las posibles consecuencias van desde tres hasta cinco partidos de suspensión, acompañadas de multas económicas que podrían dejar a Torres fuera de toda la serie ante Liberia.

En Saprissa, la preocupación es total. No se trata de cualquier jugador, sino del eje futbolístico y emocional del equipo en plena lucha por el título. La posibilidad de perderlo en semifinales cambia por completo el panorama de un equipo que venía en ascenso y que ahora debe esperar una resolución que puede marcar su destino.

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Datos Claves

El árbitro Steven Madrigal reportó un incidente disciplinario del capitán saprissista Mariano Torres .

reportó un incidente disciplinario del capitán saprissista . Mariano Torres habría manoteado el celular del comisario Erick Mora Segura en Puntarenas.

habría manoteado el celular del comisario en Puntarenas. El jugador enfrenta una posible sanción de tres a cinco partidos de suspensión.