Nashville vs. América EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026

Comienzan los cuartos de final de la Concachampions 2026 y Nashville y América serán los que den el puntapié inicial. Un interesante partido entre dos equipos importantes de la MLS y de la Liga Mx, respectivamente.
El Nashville viene de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final. Por su parte, las Águilas Doradas dejaron afuera a otro equipo estadounidense: Philadelphia. Veremosquién de los dos logra conseguir el pasaje a semifinales.
Estos dos encuentros entre Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul se podrán ver en Centroamérica a través de ESPN y Disney +.
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