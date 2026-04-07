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Nashville vs. América EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026

Seguí en directo el partido entre Nashville y América por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

¡Ameríca confirma su XI!

Este es el equipo que enfrentará a Nashville hoy a la noche desde el minuto cero.

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Último partido entre Nashville y América

La última vez que se enfretaron fue en el 2023 por la Leagues Cup y el resultado fue un empate 2-2 ¿Habrá ganador hoy?

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL NASHVILLE!

Este es el XI del equipo estadounidense para enfrentar al América.

Y así llegan los jugadores del Nashville

Como si fuera un día de campo, así llegan los futbolistas del Nashville al estadio.

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Así llegaron los jugadores del América

Las Águilas ya están en el estadio del Nashville.

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América también tiene todo listo

Las camisetas alineadas para el encuentro de esta noche contra los estadounidenses.

Así está el vestuario del Nashville

Todo listo para el partido contra el América por la ida de los cuartos de final de la Concachampions.

¡BIENVENIDO AL MINUTO A MINUTO!

Iniciamos en Fútbol Centroamérica la cobertura minuto a minuto de los cuartos de final entre Nashville vs. América.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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América visita a Nashville.
América visita a Nashville.

Comienzan los cuartos de final de la Concachampions 2026 y Nashville y América serán los que den el puntapié inicial. Un interesante partido entre dos equipos importantes de la MLS y de la Liga Mx, respectivamente.

El Nashville viene de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final. Por su parte, las Águilas Doradas dejaron afuera a otro equipo estadounidense: Philadelphia. Veremosquién de los dos logra conseguir el pasaje a semifinales.

Estos dos encuentros entre Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul se podrán ver en Centroamérica a través de ESPN y Disney +.

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