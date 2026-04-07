Nashville vs. América EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026

Iniciamos en Fútbol Centroamérica la cobertura minuto a minuto de los cuartos de final entre Nashville vs. América.

Todo listo para el partido contra el América por la ida de los cuartos de final de la Concachampions.

Las camisetas alineadas para el encuentro de esta noche contra los estadounidenses.

Las Águilas ya están en el estadio del Nashville.

Como si fuera un día de campo, así llegan los futbolistas del Nashville al estadio.

Este es el XI del equipo estadounidense para enfrentar al América.

La última vez que se enfretaron fue en el 2023 por la Leagues Cup y el resultado fue un empate 2-2 ¿Habrá ganador hoy?

Este es el e quipo que enfrentará a Nashville hoy a la noche desde el minuto cero.

Comienzan los cuartos de final de la Concachampions 2026 y Nashville y América serán los que den el puntapié inicial. Un interesante partido entre dos equipos importantes de la MLS y de la Liga Mx, respectivamente.

El Nashville viene de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final. Por su parte, las Águilas Doradas dejaron afuera a otro equipo estadounidense: Philadelphia. Veremosquién de los dos logra conseguir el pasaje a semifinales.

Estos dos encuentros entre Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul se podrán ver en Centroamérica a través de ESPN y Disney +.