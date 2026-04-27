Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

Roberto Hernández manda un polémico mensaje que no caerá bien en Comunicaciones: “Me veo festejando”

El DT de Xelajú se refirió al futuro de su equipo en el Clausura 2026 y dejó una sentencia inesperada.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El ex Comunicaciones está confiado para la fase final.
© Prensa Xelajú MCEl ex Comunicaciones está confiado para la fase final.

Xelajú MC culminó en el primer lugar del Clausura 2026 después de triunfar en la última jornada por 2-1 contra Cobán Imperial. El Superchivo definirá todas las llaves en el Mario Camposeco. En los cuartos de final se enfrentará a Marquense.

El equipo que comanda Roberto Hernández, en caso de avanzar a las semifinales, se medirá contra el ganador de la llave entre Comunicaciones y Antigua GFC. El DT mexicano podría enfrentar a su anterior equipo en la etapa de eliminación directa.

Sorpresivamente, el técnico de Xelajú dejó unas declaraciones que llamaron la atención en la previa del inicio de la fase final. Roberto Hernández confesó que se ve en el último partido por el título, lo que significaría dejar a Comunicaciones eliminado.

Óscar Santis en problemas: Antigua GFC sufre por la noticia más temida antes de enfrentar a Comunicaciones

ver también

Óscar Santis en problemas: Antigua GFC sufre por la noticia más temida antes de enfrentar a Comunicaciones

Me veo en la final desde el primer día que me senté aquí (Estadio Mario Camposeco) con el presidente. Me veo festejando. He visto los banderazos que arman y la verdad quiero vivirlo. Quiero ponerle una luna más a este equipo porque se lo merece y nos lo mereceremos todos”, comentó el DT.

Xelajú se encuentra ante una oportunidad histórica

El entrenador se ilusiona con darle la octava luna a Xelajú, que podría consagrarse como el tercer equipo más laureado de la Liga Nacional de Guatemala en caso de conseguirlo. Xela suma siete campeonatos y puede igualar a Aurora en el podio que tiene ocho.

Para esta etapa final, el conjunto de Quetzaltenango tiene una baja muy importante como es la de su portero, Rubén Silva. El uruguayo sufrió una rotura del tendón de Aquiles y será operado. Estará fuera de las canchas entre seis y nueve meses.

Publicidad

En resumen

  • Xelajú MC terminó líder del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Cobán Imperial recientemente.
  • El portero Rubén Silva será baja de seis a nueve meses por rotura del tendón de Aquiles.
  • El técnico Roberto Hernández enfrentará a Marquense en cuartos de final buscando la octava luna.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Roberto Hernández es contundente con Derrikson Quirós tras no reportarse en Xelajú
Guatemala

Roberto Hernández es contundente con Derrikson Quirós tras no reportarse en Xelajú

Roberto Hernández expone el gran error de Xelajú
Concacaf

Roberto Hernández expone el gran error de Xelajú

Xelajú pierde a una figura antes de jugar ante Monterrey
Concacaf

Xelajú pierde a una figura antes de jugar ante Monterrey

Roberto Hernández expone lo que tanto quería tras dejar Comunicaciones
Guatemala

Roberto Hernández expone lo que tanto quería tras dejar Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo