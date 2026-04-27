Xelajú MC culminó en el primer lugar del Clausura 2026 después de triunfar en la última jornada por 2-1 contra Cobán Imperial. El Superchivo definirá todas las llaves en el Mario Camposeco. En los cuartos de final se enfrentará a Marquense.

El equipo que comanda Roberto Hernández, en caso de avanzar a las semifinales, se medirá contra el ganador de la llave entre Comunicaciones y Antigua GFC. El DT mexicano podría enfrentar a su anterior equipo en la etapa de eliminación directa.

Sorpresivamente, el técnico de Xelajú dejó unas declaraciones que llamaron la atención en la previa del inicio de la fase final. Roberto Hernández confesó que se ve en el último partido por el título, lo que significaría dejar a Comunicaciones eliminado.

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“Me veo en la final desde el primer día que me senté aquí (Estadio Mario Camposeco) con el presidente. Me veo festejando. He visto los banderazos que arman y la verdad quiero vivirlo. Quiero ponerle una luna más a este equipo porque se lo merece y nos lo mereceremos todos”, comentó el DT.

Xelajú se encuentra ante una oportunidad histórica

El entrenador se ilusiona con darle la octava luna a Xelajú, que podría consagrarse como el tercer equipo más laureado de la Liga Nacional de Guatemala en caso de conseguirlo. Xela suma siete campeonatos y puede igualar a Aurora en el podio que tiene ocho.

Para esta etapa final, el conjunto de Quetzaltenango tiene una baja muy importante como es la de su portero, Rubén Silva. El uruguayo sufrió una rotura del tendón de Aquiles y será operado. Estará fuera de las canchas entre seis y nueve meses.

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En resumen