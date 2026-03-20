La primera lista de Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica tuvo una ausencia de peso como Keylor Navas. El portero de los Pumas Unam no fue llamado por el técnico argentino para los amistosos contra Jordania e Irán de la próxima semana.

Si bien es la primera convocatoria de Batista, esta novedad podría indicar que Navas no formaría parte del proceso del entrenador. Si bien se destaca en la Liga MX, el portero tico tiene 39 años y llegaría con 43 a la próxima cita mundialista.

En medio de esta decisión del Bocha, Keylor envió un mensaje para Patrick Sequeira, quien promete ser el portero titular en esta nueva etapa. A través de su cuenta de Instagram, el ex Saprissa le respondió una publicación al actual portero de Casa Pía.

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El nacido en Limón compartió imágenes de la nueva camiseta alternativa de la Selección de Costa Rica, la cual utilizaría la Sele en su gira por Turquía en los compromisos venideros. “Orgullo que no se explica“, manifestó Patrick sobre el lanzamiento.

Captura de Instagram

El comentario que más se hizo sentir fue el de Keylor Navas, quien expresó: “Grande Patrick“. El de Pumas, lejos de evitar el comentario en medio de su ausencia, le mandó un mensaje de aliento a quien será el sucesor de un marco pesado.

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Costa Rica cambia de portero después de un año

Patrick Sequeira volverá a jugar con la Tricolor después de un año sin actividad. El portero fue convocado durante el ciclo de Miguel Herrera, pero únicamente disputó el repechaje de la Copa Oro contra Belice en marzo de 2025. Ahora, volverá a tener minutos.

En síntesis

Keylor Navas quedó fuera de la lista de Fernando Batista para los amistosos en Turquía .

quedó fuera de la lista de Fernando Batista para los amistosos en . El portero Patrick Sequeira volverá a tener minutos con la selección.

volverá a tener minutos con la selección. Sequeira disputó su último encuentro internacional en el repechaje de marzo de 2025 contra Belice.