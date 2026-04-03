FIFA ya lo hizo oficial: Costa Rica y Honduras reciben el premio más codiciado tras su fracaso rumbo al Mundial 2026

La herida que abrió el estrepitoso fracaso conjunto de las selecciones de Costa Rica y Honduras en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 todavía está muy lejos de cicatrizar.

Catrachos y ticos llegaron con vida a la agónica última jornada, donde el destino quiso que se vieran las caras en una verdadera “final” en el Estadio Nacional de San José.

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Ambos necesitaban imperiosamente ganar para mantener vivo el sueño, pero la tensión se apoderó de los protagonistas, que no lograron pasar de un amargo empate 0-0. Ese fatídico resultado terminó por enterrar las aspiraciones de ambos y le sirvió en bandeja un imprevisto boleto directo a la selección de Haití.

FIFA favorece a Honduras y Costa Rica

A pesar de la deplorable actuación de las dos potencias históricas del istmo en lo que muchos habían catalogado previamente como “la eliminatoria más fácil de la historia” —dado que México, Estados Unidos y Canadá no competían por las plazas al ser anfitriones—, ahora la FIFA confirmó una noticia que sirve de consuelo y vuelve a posicionar a Costa Rica y Honduras como candidatos fuertes para clasificar al lejano Mundial 2030.

El privilegio se materializó con la última actualización del Ranking Mundial de la FIFA, que cerró oficialmente este ciclo clasificatorio. A pesar del desastre deportivo, tanto Costa Rica como Honduras lograron sobrevivir dentro del vital Top 6 de la Concacaf.

Ticos y catrachos se aferran al Top 6 regional (FIFA).

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Ubicándose en la quinta y sexta posición respectivamente —por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá—, ambos combinados se aseguran de manera automática el codiciado estatus de cabezas de serie para cuando se sorteen las zonas de la próxima eliminatoria.

¿Cómo serán las eliminatorias rumbo al Mundial 2030?

El privilegio es monumental si se analiza el formato de clasificación rumbo al Mundial 2030, que constará de tres etapas. El ranking actual de la confederación determinó que las selecciones ubicadas del puesto 1 al 13 se salvarán completamente de disputar la siempre traicionera Primera Fase.

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Mientras que los equipos ubicados entre los escalones 14 y 35 deberán eliminarse desde el inicio, ticos y catrachos esperarán cómodamente instalados en la Segunda Ronda, liderando sus respectivos grupos y evitando a los rivales más pesados de la zona.

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En síntesis

–A pesar del fracaso histórico de quedar fuera del Mundial 2026, Costa Rica y Honduras recibieron una noticia positiva de la FIFA.

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–Gracias a su posición en el último ranking (5° y 6° de Concacaf), ambas selecciones serán cabezas de serie en el sorteo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

–Además, al estar en el Top 13 de la región, ticos y catrachos se saltarán la Primera Fase de la clasificación.

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