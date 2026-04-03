“Puro y orgánico”: Kendall Waston apuesta todo a un nuevo emprendimiento mientras juega en Saprissa

En el fútbol de Costa Rica ya no alcanza solo con rendir dentro de la cancha. Cada vez son más los jugadores que piensan en el después y empiezan a construir su futuro fuera del balón. Casos como los de Danny Carvajal, Joel Campbell o incluso Celso Borges reflejan una tendencia que crece torneo a torneo. Y ahora, Kendall Waston decidió sumarse con fuerza a ese mundo.

El defensor de Deportivo Saprissa, uno de los referentes más sólidos del fútbol tico en los últimos años, no solo lidera desde la zaga, sino también fuera de ella. Con una mentalidad enfocada en el crecimiento personal y profesional, Waston ha sabido diversificar su camino y apostar por proyectos que van más allá del deporte.

Uno de sus emprendimientos más conocidos es Wolfit, un centro de acondicionamiento físico y MMA que ha ganado notoriedad por su enfoque integral en el entrenamiento. Allí, el capitán morado promueve un estilo de vida saludable, combinando disciplina, fuerza y constancia, valores que también lo definen dentro del terreno de juego.

El nuevo emprendimiento de Kendall Waston

Pero lejos de quedarse solo en el fitness, Waston decidió ir un paso más allá en este 2026. A inicios de año lanzó Wild Farm, una marca enfocada en productos naturales bajo el concepto de lo “puro y orgánico”. Una apuesta completamente distinta, pero que mantiene el mismo eje: el bienestar.

En su catálogo aparecen desde salsas para carnes con sabor barbacoa hasta combinaciones más arriesgadas como una mermelada de fresa con habanero. Productos que buscan diferenciarse en el mercado local y que, poco a poco, comienzan a generar curiosidad entre aficionados y consumidores.

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Así, mientras sigue defendiendo la camiseta de Saprissa en un torneo cada vez más exigente, Kendall Waston demuestra que también juega otro partido, uno que no se ve en la televisión pero que puede ser igual de importante: el de construir su futuro fuera del fútbol.

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