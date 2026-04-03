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Jugó en La Sele, lleva 100 días sin club y ya lanzó el mensaje que puede destrabar su vuelta a Saprissa: “Los voy a escuchar con atención”

Un legionario que ya sabe lo que es ser campeón en Saprissa y que tiene experiencia en La Sele ilusiona a los morados con la posibilidad de su retorno.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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¿Regresará a Tibás?
© Instagram.¿Regresará a Tibás?

El Deportivo Saprissa comienza a evaluar opciones para reforzar su defensa de cara a la segunda mitad de 2026, y el nombre de Julio Cascante se mantiene como un potencial candidato en el mercado de fichajes.

El zaguero, que cuenta con 14 partidos de experiencia en la Selección de Costa Rica, se encuentra en una situación atípica: acumula casi 100 días sin disputar un partido oficial.

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Esta prolongada inactividad es el factor principal que podría abrir la puerta para que la directiva morada intente concretar su regreso a San Juan de Tibás, donde ya supo ser campeón.

Julio Cascante: 92 días sin equipo

El defensor de 32 años terminó su contrato con el Austin FC de la MLS el pasado 1 de enero. Desde ese momento, dejó claro que tenía como objetivo principal mantenerse como legionario, a la espera de una oferta competitiva dentro de Estados Unidos o de una oportunidad en el fútbol europeo.

¿Cascante podriá regresar a Saprissa? (Instagram).

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Por ese motivo, durante los primeros meses del año, Cascante y su entorno pusieron en pausa cualquier acercamiento formal con los equipos de la primera división nacional.

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¿Saprissa en el horizonte?

Sin embargo, mientras el tiempo corre, las opciones en el mercado internacional se reducen. Por otro lado, ante la constante vinculación de su nombre con el club de Tibás, el propio futbolista marcó su postura respecto a un eventual regreso a Costa Rica, dándole prioridad al equipo donde llegó a disputar 59 partidos oficiales.

Por la relación que tuve y tengo con Saprissa, siempre los voy a escuchar con más atención“, indicó Cascante, confirmando que las vías de comunicación con el Monstruo están abiertas.

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La definición de su futuro está condicionada a las próximas semanas. Si su representante no logra concretar una propuesta formal en el exterior que cumpla con sus expectativas profesionales y económicas, el camino podría quedar despejado para ejecutar un plan local.

Cascante ya avisó que escucharía a los morados con atención, dejando la puerta abierta para que la dirigencia presidida por Roberto Artavia evalúe hacer un movimiento si es que el zaguero decide que es hora de volver a casa.

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En síntesis

El defensor Julio Cascante lleva casi 100 días como agente libre tras finalizar su contrato con el Austin FC de la MLS.

Aunque su prioridad sigue siendo jugar en el extranjero, el central dejó la puerta abierta a un regreso al fútbol tico y aseguró que escuchará “con más atención” a Saprissa.

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Ante la falta de ofertas internacionales concretas, Saprissa podría aprovechar la oportunidad y realizar un movimiento formal para repatriarlo.

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