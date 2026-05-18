Ni en Municipal lo vieron venir: Gerardo Villa le lanzó a Óscar Santis el dardo más doloroso sobre el Mundial 2026

El presidente de Municipal se acordó de Óscar Santis durante la celebración de los 90 años de historia de los Rojos.

Municipal vive horas de pura algarabía. El domingo, festejó su 90 aniversario goleando 4-1 a Xelajú MC en la final de ida del Torneo Clausura. Y este lunes tuvo lugar la presentación del club de los proyectos conmemorativos que se realizarán a lo largo del año, como el Salón de la Fama, las ampliaciones en el Estadio “El Trébol” o las mejoras del Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso.

En ese contexto y con los medios de comunicación presentes, Gerardo Villa, presidente de los Rojos, se acordó de una de las figuras de la Selección de Guatemala, Óscar Santis, a quien le recriminó la situación de gol desperdiciada ante Panamá al minuto 12 de un partido que terminó en derrota 2-3 de los chapines, pulverizando el sueño de ir al Mundial 2026.

Presidente de Municipal destroza a Óscar Santis

“2.5 millones de dólares es lo que le hubiera representado a Municipal con los jugadores que estaban representando a la Selección. Definitivamente nos dolió, porque eso se iba a traducir en infraestructura en el Estadio. Hoy ya les hubiera mostrado el palco o tribuna que queremos hacer arriba de la Preferencia”, lamentó el jerarca de Municipal, antes de hacer alusión de forma clara al delantero.

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La firma de hacerlo, sin nombrarlo, fue recordando los picantes dichos de Óscar Santis después de la final de ida del Apertura 2025. “Lástima que un jugador que se jactaba de que ‘El Trébol era su patio’ la tuvo para metérsela a Panamá y hoy todavía la estamos recordando todos los que estábamos ahí, por la incapacidad que tuvo realmente a la hora que valía la pena”.

Ante el señalamiento de uno de los periodistas presentes, asegurando que la culpa por no clasificar a la Copa del Mundo es repartida, Villa retrucó: “Nomás estoy contando una anécdota de muchas que puede haber. Lo que pasa es que cuando uno se quiere burlar de algo a veces le rebota, y esta le rebotó. Yo dije en su momento que a él se le daba muy fácil meter goles ahí”.

“La responsabilidad es del cuerpo técnico, sus decisiones, y algunos jugadores que no cumplieron. Pero yo creo que se estuvo muy cerca. Ahora borrón y cuenta nueva. El fútbol sí da esa bendición de que nomás termina, empieza. Empieza el próximo torneo, el próximo proceso, la próxima temporada. Entonces no da mucho tiempo para lamerse las heridas”, concluyó el directivo.

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En resumen

Gerardo Villa lamentó perder 2.5 millones de dólares en mejoras para “El Trébol” tras la eliminación mundialista de Guatemala.

El jerarca culpó a Óscar Santis por su “incapacidad” al fallar una jugada clave ante Panamá que sepultó el sueño de la Fedefut.

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Villa le recordó al delantero su frase de que El Trébol era “su patio”, afirmando que la burla le terminó rebotando.