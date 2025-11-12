Dónde ver Surinam vs. El Salvador en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A

La penúltima fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf trae un duelo de alta tensión en Paramaribo. Surinam, sorprendente líder e invicto, recibe a una Selección de El Salvador que llega con la obligación de sumar para mantenerse con vida en la pelea por el cupo directo o, al menos, por los boletos al repechaje.

Con el margen cada vez más fino, cualquier detalle puede inclinar la balanza rumbo al Mundial 2026. El ambiente en el Dr. Franklin Essed Stadion promete ser un factor: estadio compacto y un equipo local que se siente cómodo defendiendo con oficio para golpear en momentos clave. Para La Selecta, el desafío es doble: gestionar la presión y encontrar eficacia, otra vez, fuera de casa.

Surinam vs. El Salvador: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido en Estados Unidos?

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025.

Jueves 13 de noviembre de 2025. Hora de inicio: 5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 3:00 p.m. MT / 2:00 p.m. PT.

5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 3:00 p.m. MT / 2:00 p.m. PT. Sede: Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo.

Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo. TV/streaming en USA (inglés): Paramount+.

Paramount+. TV/streaming en USA (español): Telemundo/Universo y Peacock.

¿Quién es el árbitro de Surinam vs. El Salvador?

El encargado de impartir justicia será el jamaiquino Oshane Anthony Nation, acompañado por su compatriota Ojay Johane Duhaney y el trinitense Caleb Josef Wales. Como cuarto árbitro estará Steffon Sean Dewar, también de Jamaica, mientras que el encargado del VAR y la asistente del VAR llegan desde México: Jorge Abraham Camacho Peregrina y Francia María González Martínez.

¿Cómo llega Surinam al duelo contra El Salvador?

Surinam marcha invicto y en la cima del Grupo A tras cuatro fechas: con empates ante Panamá (0-0 en Paramaribo, 1-1 afuera) y Guatemala (1-1 en casa), más el golpe del agónico triunfo 2-1 en San Salvador en septiembre gracias a los goles de Radinio Balker y Dhoraso Klas.

¿Cómo llega El Salvador al partido contra Surinam?

Los pupilos de Hernán “Bolillo” Gómez transita un momento complicado fruto del resonante 1-0 en Guatemala del debut y las derrotas en casa ante Surinam (1-2), Panamá (0-1) y los chapines (0-1). El Salvador necesita sí o sí ganar fuera de casa para llegar con opciones a la última jornada.

Nathan Ordaz, quien salió lesionado en el primer tiempo del duelo contra Surinam, está de regreso en El Salvador para la fecha FIFA de noviembre. (Foto: EFE)

Historial entre Surinam y El Salvador

Últimos cruces oficiales:

El Salvador 1–2 Surinam — 8 de septiembre de 2025 (Fase Final)

Surinam — 8 de septiembre de 2025 (Fase Final) El Salvador 1–1 Surinam — 10 de junio de 2025 (clasificación)

Surinam — 10 de junio de 2025 (clasificación) El Salvador 4–0 Surinam — 15 de noviembre de 2011 (clasificación)

Surinam — 15 de noviembre de 2011 (clasificación) Surinam 1–3 El Salvador — 11 de noviembre de 2011 (clasificación)

El Salvador — 11 de noviembre de 2011 (clasificación) El Salvador 3–0 Surinam — 15 de octubre de 2008 (clasificación)