¿Qué pasa si El Salvador gana, empata o pierde contra Surinam? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A

El Salvador afronta un cierre de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 con dos visitas en el Grupo A: primero ante Surinam el jueves 13 de noviembre y luego contra Panamá el martes 18 de noviembre.

La Selección que dirige Hernán Bolillo Gómez marcha último en la tabla posiciones, con tres puntos, a dos de Guatemala y a tres de Panamá y Surinam. En esta ronda final de Concacaf, el primero de cada grupo clasifica directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos van al repechaje intercontinental.

Qué pasa si El Salvador le gana a Surinam

Un triunfo salvadoreño reactiva la pelea: mantendría vivo el sueño del primer puesto y, como mínimo, mejora su perfil en la tabla comparada de segundos rumbo al repechaje. Además, sumar de a tres fuera de casa fortalecería la diferencia de gol, un desempate clave en grupos apretados, y lo dejaría con margen competitivo para buscar la estocada final en Panamá.

Qué pasa si El Salvador empata con Surinam

El punto preserva opciones matemáticas pero estrecha el camino La Selecta: obliga a ganar en Panamá en la última fecha y a mirar la calculadora (diferencia y goles a favor) para sostener la candidatura al repechaje entre los dos mejores segundos.

Qué pasa si El Salvador pierde ante Surinam

Una derrota con Surinam deja a El Salvador sin chances matemáticas de clasificarse al Mundial 2026, ya que Surinam se escaparía a seis puntos y cualquier resultado entre Guatemala y Panamá haría a no de ellos inalcanzable.

Por ende, ganar a Surinam enciende la ilusión de El Salvador y ordena el plan para definir en Panamá; empatar mantiene la vela del repechaje, pero con margen finísimo; perder dinamita las posibilidades de ir al Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.