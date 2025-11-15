Decisión tomada: Reinaldo Rueda prepara una sorpresa que Costa Rica no tenía en los planes para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Reinaldo Rueda ultima detalles para que sus dirigidos afronten la sexta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo necesita ganar para hacerse con el boleto hacia la máxima cita. No hay margen de error, tampoco sobra tiempo.

Honduras enfrentará a Costa Rica en la edición del clásico más jugosa de todos los tiempos. El premio para el ganador del partido bien podría ser un lugar en la Copa del Mundo. También es cierto que ahora dependen de otros resultados.

Rueda fue sumamente criticado por la más reciente derrota catracha, cuando se creía que Nicaragua iba a ser el rival contra el que sellarían su ticket. Por eso, con ánimos de dar un volantazo, el técnico piensa darle alternancia a dos futbolistas.

Reinaldo Rueda recupera a Marcelo Santos, suma a Deyron Martínez y pierde a Getsel Montes

Marcelo Santos se reincorporó a los entrenamientos de Honduras, justo antes de encarar el último desafío por las Eliminatorias al Mundial 2026. Según los videos publicados por Diario Diez, se lo vio bajo las órdenes del técnico Reinaldo Rueda.

Santos sufrió una lesión leve en la rodilla izquierda, según el parte médico oficial emitido hace ya cuatro días. Después de realizarle los estudios debidos, y al ver que no fue de gravedad, el defensor debió cumplir con algunos días de reposo.

Otro nombre a tener en cuenta es el de Deyron Martínez, jugador de los Potros del Olancho. Su incorporación se debe a la suspensión de Getsel Montes por ver una segunda amarilla, lo que significa una ausencia obligada para esta jornada.

¿Cuándo juegan Honduras y Costa Rica el clásico por las Eliminatorias al Mundial?

Costa Rica y Honduras cerrarán su camino en las Eliminatorias al Mundial 2026 el martes 18 en el Estadio Nacional de San José, por el último juego del Grupo C.