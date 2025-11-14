La Selección de Costa Rica no para de sumar malas noticias después de lo que fue la dura derrota ante Haití. El equipo comandado por el Piojo Herrera quedó al borde de la eliminación del Mundial 2026 y depende prácticamente de un milagro para obtener el boleto mundialista.

En las últimas horas, se confirmó que Alonso Martínez no estará presente para el partido definitorio del próximo martes ante Honduras. El delantero del New York City FC sufrió una ruptura de ligamento cruzado y menisco en su rodilla que lo deja fuera de las canchas por casi nueve meses.

Esta lesión no es el reporte médico completo que tiene hoy La Sele, ya que se confirmaron más afectados después de la participación en el césped artificial en el Ergilio Hato de Curazao.

Tres lesiones más en Costa Rica que complican los planes del Piojo Herrera

Según la información del periodista Alejandro Fonseca de Diario Extra, hay otros tres jugadores que tienen complicaciones físicas y que podrían perderse el duelo contra Honduras en el Estadio Nacional.

Orlando Galo, Josimar Alcócer y Carlos Mora son los futbolistas que corrían el riesgo de estar en la última jornada de Eliminatorias. Los tres se ausentaron en el entrenamiento de este viernes y se sometieron a estudios para determinar la gravedad de la lesión.

De acuerdo a lo que informó el periodista Kevin Jiménez, Carlos Mora sufrió un desgarro y se confirma que no estará el martes. Alcócer, por su parte, se espera que sí esté. Por el lado de Galo, aún no hay confirmaciones.

