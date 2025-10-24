Este jueves, la Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia repartieron puntos en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. El equipo manudo no pudo sacar ventaja de la localía y terminó igualando por 1-1 en el Alejandro Morera Soto.

Marcos Montiel abrió el marcador a los 73 para el Albo, mientras que Anthony Hernández puso cifras definitivas a los 87 minutos. Con este resultado, la serie queda más que abierta para el encuentro de vuelta que jugarán el próximo jueves 30 en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Una de las grandes dudas de los aficionados es qué resultado le será más conveniente a cada equipo para poder avanzar a la final, teniendo en cuenta que la Concacaf todavía mantiene vigente la regla del gol de visitante en su reglamento de competición.

ver también “Ataque descomunal”: Olimpia denuncia la brutal agresión que vivió tras el empate con Alajuelense y que no se vio en TV

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar a la final de la Copa Centroamericana?

Con el empate 1-1 y con un gol recibido de visitante, Alajuelense deberá salir a ganar en territorio hondureño. Un 0-0 en la vuelta lo dejará eliminado. Un 1-1 enviará todo al tiempo extra (etapa en la que no entra en juego la regla del gol de visitante). Sin embargo, ganando por cualquier resultado, con un empate por 2-2 o más goles, la Liga dirá presente en la llave final.

¿Qué necesita Olimpia para clasificar a la final de la Copa Centroamericana?

Los dirigidos por Eduardo Espinel marcaron un gol de visitante, lo que les da cierta ventaja para la revancha. Tras el 1-1 de este jueves, Olimpia clasificará con cualquier resultado en el que gane. Lo mismo sucederá si iguala por 0-0, ya que con el empate en el resultado global el primer criterio de desempate es la regla del gol visitante. Si no gana y recibe más de un gol en su casa, quedará fuera de competencia.

ver también “Me voy con bronca”: técnico de Olimpia y el motivo por el que salió molesto tras empatar con Alajuelense

¿Cuándo y a qué hora juegan la semifinal de vuelta entre Olimpia y Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

Publicidad

Publicidad

El partido que definirá al segundo finalista de la Copa Centroamericana se dará el próximo jueves 30 de octubre. El juego en el Estadio Nacional Chelato Uclés comenzará a las 8:30 p.m. de Centroamérica (9:30 p.m. de Panamá).