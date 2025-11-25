Alajuelense ya lo sabe: la decisión de Concacaf que pone en alerta al Machillo Ramírez para la final de la Copa Centroamericana contra Xelajú

La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú ya tienen todo listo para enfrentarse en el duelo de ida de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, una serie que promete emoción, intensidad y un ambiente a la altura de un título regional.

Sin embargo, en la antesala del choque surgió una decisión de Concacaf que encendió las alarmas del Machillo Ramírez, obligando al cuerpo técnico manudo a mantenerse especialmente atento de cara a un partido donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

ver también Alajuelense vs. Xelajú: ¿A qué hora juegan y cómo ver la final de ida de la Copa Centroamericana 2025?

¿Cuál fue la decisión desde Concacaf que pone en alerta al Machillo Ramírez?

La decisión que inquieta al Machillo Ramírez tiene nombre y apellido: Concacaf designó al mexicano Fernando Hernández como árbitro principal para el partido de ida, el mismo juez que fue vetado por la Liga MX para la Liguilla del Apertura 2025.

Fernando Hernández – Árbitro mexicano

Su exclusión en México se dio tras la polémica actuación en el duelo Cruz Azul vs. Pumas, donde permitió una dura entrada de Adalberto Carrasquilla sobre el portero Kevin Mier.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Acción que terminó en una fractura de tibia y dejó al guardameta fuera de las canchas por varios meses. Esta antecedente genera preocupación en Alajuelense de cara a una final donde cada decisión será determinante.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense vs. Xelajú?

La final de ida entre Alajuelense y Xelajú podrá disfrutarse EN VIVO a través de Disney+ y también por ESPN, las cadenas encargadas de llevar toda la emoción del duelo decisivo a la audiencia centroamericana.