Confirmado por Unafut: Washington Ortega recibe la noticia que Alajuelense no tenía en los planes mientras se lamenta por la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense recibió la pésima noticia de que no podrá contar con Washington Ortega en la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú debido a una lesión muscular que lo ha dejado inactivo de manera inmediata.

“Washington Ortega presenta una lesión muscular, razón por la cual no podrá participar este miércoles en la final centroamericana ante el Club Xelajú y el próximo fin de semana contra el Club Sport Cartaginés”, fue lo que informó Alajuelense a través de un comunicado.

A pesar de este escenario, desde UNAFUT se encargaron de darle a Washington Ortega una noticia totalmente inesperada en medio de este panorama tan negativo para el guardameta uruguayo.

¿Cuál es la noticia que recibió Washington Ortega desde UNAFUT?

De manera oficial, UNAFUT resaltó el gran momento de Washington Ortega al ubicarlo como líder absoluto en vallas invictas tras la jornada 16, alcanzando un total de nueve partidos sin recibir gol.

El organismo destacó su regularidad, seguridad y protagonismo en la portería de Alajuelense, colocándolo por encima de figuras como Kevin Briceño, Antonny Monreal y Esteban Alvarado.

Washington Ortega llegó a 9 vallas invictas – UNAFUT

Sobre este panorama sin poder contar con Washington Ortega, Alajuelense se prepara para enfrentar a Xelajú por la ida de la final de la Copa Centroamericana 2025 que se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto.