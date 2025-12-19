La decisión de Luis Fernando Tena que no gustó en la Liga Nacional de Guatemala

El técnico Luis Fernando Tena comenzará en enero un nuevo proceso al frente de la Selección de Guatemala, con la mirada puesta en los compromisos inmediatos del combinado nacional. El estratega mexicano enfocará su planificación en la Fecha FIFA de marzo, posibles amistosos de mitad de año y la próxima Liga de Naciones de la Concacaf, torneos clave en el camino de la Azul y Blanco.

Aunque el calendario oficial marca actividad más adelante, Tena ya tiene definido su primer movimiento del año. El sábado 17 de enero aparece como una fecha clave, ya que todo está encaminado para disputar un partido amistoso ante Canadá, un fogueo que se realizará fuera de ventana internacional, lo que obligará a prescindir de los legionarios.

Este compromiso internacional traerá consecuencias directas en el ámbito local, ya que implicará un ajuste en el calendario del Torneo Clausura 2026. Al no disputarse en Fecha FIFA, la Selección requerirá espacio en la agenda, situación que obligará a la Liga Nacional a modificar su planificación inicial.

Un escenario similar se vivió en 2024, cuando Guatemala enfrentó a Finlandia en un amistoso fuera de calendario oficial. En aquella ocasión, el campeonato nacional se retrasó una semana, una medida que ahora vuelve a tomar fuerza para evitar choques entre clubes y Selección.

De acuerdo con la proyección de actividades de la Liga Nacional, el Clausura 2026 arrancaría de manera atípica a mitad de semana, el miércoles 21 y jueves 22 de enero, con el objetivo de darle el espacio necesario a la Selección Nacional y permitir el desarrollo del microciclo.

En cuanto al trabajo de campo, Luis Fernando Tena girará la convocatoria a inicios de enero, para que los jugadores se presenten el lunes 12 y cumplan con el primer microciclo del año. Posteriormente, la delegación viajará a Estados Unidos y el 17 de enero enfrentará a Canadá, dando así el primer paso del 2026 para la Azul y Blanco.

