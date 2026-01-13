Es tendencia:
Jafet Soto anticipa la firma que le falta en el mercado de fichajes que involucra a una figura que salió campeón con Saprissa y Herediano: “Estamos hablando”

Jafet Soto sigue moviendo sus fichas en Herediano para este Torneo Clausura 2026 pero todavía le falta una firma.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jafet Soto tomó nuevas decisiones en Herediano
© HeredianoJafet Soto tomó nuevas decisiones en Herediano

La dinámica del mercado de fichajes sigue dejando señales importantes en el fútbol de Costa Rica, y en Heredia no es la excepción. Jafet Soto volvió a encender el panorama al anticipar una firma pendiente que podría cerrarse en los próximos días sobre un jugador que ya salió campeón con Saprissa y con Herediano.

¿Cuál es la firma que le falta a Jafet Soto en el mercado?

Jafet Soto aseveró movimientos en la plantilla de Herediano de cara a los próximos meses, dejando claro que ya hay decisiones tomadas y gestiones en marcha. Y en este caso, se resalta la situación de Aaron Cruz quien vence contrato el 30/06/2026.

Aaron Cruz – Herediano

Confirmó que Mario González no jugará en el club, mientras avanzan las conversaciones para renovar a Anthony Walker, así como el seguimiento a la situación contractual de Dany Carvajal y los acercamientos con Aaron Cruz para una posible extensión, evidenciando una planificación anticipada en el equipo florense.

No lo vas a ver a mitad de año con Herediano a Mario González, no lo vas a ver. Tenemos a Anthony Walker que estamos en renovación. Tenemos a Dany Carvajal que le queda un año de contrato y estamos hablando con Aaron Cruz para extenderle, comentó Jafet Soto sobre estos movimientos en la plantilla de Herediano

Aaron Cruz campeón con Saprissa y Herediano

Con Deportivo Saprissa fue campeón de la Liga Concacaf 2019/20, ganó los torneos de Clausura 2017/18, 2019/20, 2020/21 y 2022/23, además del Apertura 2022/23 y la Supercopa 2021/22.

Posteriormente, con el Club Sport Herediano sumó el título de Apertura 2024/25 y la Supercopa 2024/25, completando un palmarés destacado con ambos clubes.

