La dinámica del mercado de fichajes sigue dejando señales importantes en el fútbol de Costa Rica, y en Heredia no es la excepción. Jafet Soto volvió a encender el panorama al anticipar una firma pendiente que podría cerrarse en los próximos días sobre un jugador que ya salió campeón con Saprissa y con Herediano.

¿Cuál es la firma que le falta a Jafet Soto en el mercado?

Jafet Soto aseveró movimientos en la plantilla de Herediano de cara a los próximos meses, dejando claro que ya hay decisiones tomadas y gestiones en marcha. Y en este caso, se resalta la situación de Aaron Cruz quien vence contrato el 30/06/2026.

Aaron Cruz – Herediano

Confirmó que Mario González no jugará en el club, mientras avanzan las conversaciones para renovar a Anthony Walker, así como el seguimiento a la situación contractual de Dany Carvajal y los acercamientos con Aaron Cruz para una posible extensión, evidenciando una planificación anticipada en el equipo florense.

“No lo vas a ver a mitad de año con Herediano a Mario González, no lo vas a ver. Tenemos a Anthony Walker que estamos en renovación. Tenemos a Dany Carvajal que le queda un año de contrato y estamos hablando con Aaron Cruz para extenderle“, comentó Jafet Soto sobre estos movimientos en la plantilla de Herediano

Aaron Cruz campeón con Saprissa y Herediano

Con Deportivo Saprissa fue campeón de la Liga Concacaf 2019/20, ganó los torneos de Clausura 2017/18, 2019/20, 2020/21 y 2022/23, además del Apertura 2022/23 y la Supercopa 2021/22.

Posteriormente, con el Club Sport Herediano sumó el título de Apertura 2024/25 y la Supercopa 2024/25, completando un palmarés destacado con ambos clubes.