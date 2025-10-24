Este jueves, la Liga Deportiva Alajuelense no pudo sacar ventaja de su localía y empató por 1-1 contra Olimpia en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana. El cuadro manudo logró igualar el encuentro a los 83, gracias a un gran gol de Anthony Hernández desde afuera del área.

Además de no sacar una diferencia en el marcador como local, Alajuelense se complicó con el gol que recibió en su casa. La Concacaf aún valora los goles de visitante, por lo que Olimpia se vio beneficiado por el tanto de Marcos Montiel. La Liga deberá sacar cuentas para estar en la final.

De todas maneras, en el equipo manudo no piensan en la eliminación. El portero Washington Ortega dejó un mensaje que ilusiona a la afición rojinegra de cara al duelo que se jugará el próximo jueves en suelo hondureño.

¿Qué necesita Alajuelense para clasificar a la final de la Copa Centroamericana?

El uruguayo comentó, en su cuenta de Instagram a través de una historia, qué es lo que necesita Alajuelense para estar en un final de Copa Centroamericana por tercera ocasión consecutiva. “Creer“, escribió el portero con optimismo para la revancha.

Washington Ortega busca su primera final internacional con la Liga. El portero arribó en el mes de enero de este año. Sólo fue parte de la Gran Final del campeonato nacional frente a Herediano, en la cual se consagró el Team, aunque el uruguayo supo levantar dos trofeos desde su llegada: el Torneo de Copa y la Recopa de Costa Rica.

Los increíbles números de Washington Ortega que ilusionan a Alajuelense con la final

El ex La Equidad es uno de los futbolistas más determinantes de los últimos tiempos con apenas un año en el equipo. Desde su arribo, disputó un total de 49 partidos y mantuvo la valla invicta en 27 oportunidades. Además, con él en cancha, Alajuelense apenas perdió en seis juegos. Números que hablan por sí solos.