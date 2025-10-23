Preocupación en Alajuelense: confirman que un futbolista manudo fue trasladado directamente a un hospital

La noche que debía ser de fiesta en el Estadio Alejandro Morera Soto, por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf entre la Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia, terminó con un susto que dejó en vilo a la afición rojinegra.

El lateral derecho Fernando Piñar encendió las alarmas en el primer tiempo, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 32, tras sufrir un fuerte trauma en el cuello. El jugador fue sustituido por Santiago Van der Putten, pero lo que preocupó a todos fue el protocolo que siguió después de su salida.

Piñar fue derivado directamente a un hospital

A diferencia de lo habitual, Piñar no se quedó en el banquillo ni fue atendido en la zona médica del estadio. En cambio, se dirigió de inmediato al camerino acompañado por el doctor Andrés Barquero, quien tomó la decisión de aplicar el protocolo de seguridad ante posibles lesiones cervicales.

Durante el descanso del partido, mientras ambos equipos permanecían en sus camerinos, el club emitió un comunicado para informar sobre la situación del jugador.

Fernando Piñar fue derivado a un hospital a hacerse estudios. (Foto: LDA)

“Fernando Piñar sufrió un trauma en el cuello, se encuentra estable y en buenas condiciones. Se trasladó al Hospital Metropolitano para completar estudios por protocolo”, detallóLiga Deportiva Alajuelense en un mensaje oficial difundido por su oficina de comunicación.

El mensaje llevó algo de tranquilidad, aunque la escena inicial generó gran preocupación entre los presentes en el estadio y los televidentes. Según trascendió, el jugador fue inmovilizado parcialmente y trasladado en ambulancia para realizarle los exámenes correspondientes, siguiendo las recomendaciones médicas establecidas para este tipo de casos.

La institución manuda aseguró que en las próximas horas se ofrecerá una actualización médica más completa, mientras el plantel se prepara para el partido de vuelta en Honduras, con el deseo de que su compañero se recupere pronto y pueda volver a vestir la camiseta rojinegra.