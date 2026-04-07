“Me abrieron las puertas”: legionario reveló el contacto que tuvo desde Alajuelense para regresar

En la Liga Deportiva Alajuelense hay puertas que nunca se cierran del todo. Y si no, que lo diga este legionario que reveló que recibió contactos desde el club para volver y lo hizo para terminar de recuperarse en el predio que tienen los manudos.

¿Quién es el legionario que contó cómo volvió de Alajuelense?

Se trata de Jonathan Moya, quien en medio de su aventura en Arabia Saudita volvió a pisar el CAR rojinegro y dejó una historia que mezcla recuperación, confianza y un vínculo que sigue intacto.

El delantero, actualmente en el Al-Bukiryah FC, sorprendió a todos cuando en marzo apareció entrenando en las instalaciones de la Liga. No se trataba de un regreso oficial ni de un fichaje sorpresa, sino de una decisión mucho más estratégica. Moya necesitaba recuperarse y eligió hacerlo en un lugar que conoce bien.

En una entrevista con Acción 360, el atacante explicó el contexto de su situación, que no era menor. Venía jugando con una ruptura parcial del tendón de Aquiles, una condición que ya empezaba a poner en riesgo su carrera si seguía forzando.

“Llevaba siete partidos jugando así. Valoré que eso podía complicarme y tomé la decisión junto al entrenador de parar y venir a Alajuelense”, contó, dejando en claro que no fue una decisión improvisada.

El parón del torneo en Arabia Saudita le abrió una ventana perfecta. Un mes en el que pudo regresar a Costa Rica y enfocarse en su recuperación. Y ahí apareció la Liga.

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“Quedó un break en marzo, el entrenador me habilitó para venir. Tengo muy buenas relaciones con don Joseph, con los fisios, y eso me ayudó mucho”, explicó Moya, revelando que el vínculo con el club sigue siendo más que cercano.

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“Le agradezco a la Liga porque me abrieron las puertas”, agregó el delantero, quien ya volvió a competir y tiene como objetivo terminar de la mejor manera los partidos que le quedan en el torneo.

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Datos Claves

El delantero Jonathan Moya utilizó el centro de entrenamiento de Alajuelense para recuperarse de una lesión.

utilizó el centro de entrenamiento de para recuperarse de una lesión. El jugador del Al-Bukiryah FC sufrió una ruptura parcial del tendón de Aquiles en Arabia Saudita.

sufrió una ruptura parcial del en Arabia Saudita. Jonathan Moya entrenó en las instalaciones manudas durante un mes aprovechando el parón de marzo.