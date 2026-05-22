“Rechazó la oferta”: José Giacone toma una decisión clave y Herediano ya conoce su futuro

En medio de los rumores sobre lo que podría pasar con él, se conoció la determinación que tomó José Giacone con su futuro en Herediano.

El título del Clausura 2026 no solo puso a Club Sport Herediano en lo más alto del fútbol nacional, también convirtió a José Giacone en uno de los técnicos más buscados del momento. Su trabajo al frente del Team despertó interés inmediato fuera del país, en un contexto donde los entrenadores campeones suelen dar el salto rápidamente.

Una de las propuestas más concretas llegó desde Deportivo Guastatoya, que buscó seducirlo para llevárselo en este mismo mercado. El movimiento no pasó desapercibido en Herediano, donde sabían que retener a su entrenador no sería una tarea sencilla después del título.

El propio José Giacone había dejado una puerta entreabierta días atrás, al asegurar que analizaría cualquier oferta formal que pudiera llegar. Esa postura generó incertidumbre, sobre todo porque el proyecto recién comenzaba a consolidarse tras la consagración.

¿Qué respondió José Giacone a la propuesta de Herediano?

Sin embargo, la historia tomó un rumbo distinto en las últimas horas. Según confirmó Kevin Jiménez, el técnico ya tomó una decisión definitiva respecto a su futuro: “José Giacone rechazó la oferta del Guastatoya, se quedará peleando por el bicampeonato y la Copa Centroamericana con Herediano”.

José Giacone continuará en Herediano. (Foto: Kevin Jiménez)

En la interna florense consideran que esta elección vale tanto como un refuerzo. Mantener al entrenador que llevó al equipo al título permite sostener una base sólida y evitar empezar de cero en un momento clave.

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Además, el gesto de Giacone también envía un mensaje puertas adentro. El entrenador cree en lo que se está construyendo y entiende que todavía hay margen para seguir creciendo con este plantel.

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Ahora el desafío será mayor, porque defender el título siempre implica una exigencia distinta. Herediano ya no será el que sorprende, sino el que todos quieren bajar.

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Y en ese escenario, la continuidad de Giacone no es un detalle menor, sino una señal clara de que el campeón quiere sostener su dominio y seguir marcando el ritmo en el fútbol costarricense.

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Datos Claves

José Giacone rechazó la oferta formal para dirigir al Deportivo Guastatoya.

rechazó la oferta formal para dirigir al Deportivo Guastatoya. Club Sport Herediano aseguró la continuidad del técnico campeón del Clausura 2026.

aseguró la continuidad del técnico campeón del Clausura 2026. Kevin Jiménez confirmó que el entrenador disputará el bicampeonato y la Copa Centroamericana.