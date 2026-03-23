Marcel Hernández acusado de “mala leche” por Aarón Salazar: el video inédito de la lesión de Van der Putten en Alajuelense

En una jugada increíblemente desafortunada durante el Clásico Provincial entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, Santiago Van der Putten sufrió la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La acción se produjo promediando el primer tiempo, cuando el zaguero rojinegro intentó echarle el cuerpo a Marcel Hernández para cubrir un balón que se escapaba por la línea de fondo.

Van der Putten sufrió una ruptura de ligamento (LDA).

Sin embargo, terminó pasando de largo y su rodilla impactó contra una valla publicitaria, generándole la grave lesión que lo obliga a pasar por el quirófano y lo tendrá fuera de las canchas hasta 2027.

En el momento, la jugada fue tan rápida que varios de los jugadores de Alajuelense interpretaron que el delantero de Herediano había tenido responsabilidad directa en la caída de Van der Putten.

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No se vio en TV: así fue la lesión de Van der Putten

Este lunes, el medio TD Más compartió un video inédito grabado a centímetros de los protagonistas, donde se aprecia con claridad tanto el impacto como el cruce que se generó segundos después entre los jugadores.

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Ni bien se produjo el golpe, Van der Putten acudió a Hernández: “Marcel, Marcel, mi rodilla”, entre gritos de dolor. “¡La rodilla, la rodilla!”, reaccionó el goleador florense mientras alertaba al cuerpo médico.

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En ese momento intervino Washington Ortega: “¡Eh, Marcel! Pero es que vos le tirás una cortita siempre, boludo. ¡Le tiraste una cortita, siempre le tirás! Siempre le golpeás cuando pasa, no podés ser así, boludo”. Aarón Salazar también se sumó con dureza: “Usted siempre le golpea la cabeza, siempre vas mala leche”, le repetía a Hernández.

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Marcel Hernández no tuvo la culpa de la lesión (TD Más).

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El cubano respondió sorprendido: “Me echan la culpa a mí ahora… Fue la rodilla, mae. ¿Mala leche por qué, si fue en la rodilla?”. La discusión siguió algunos segundos más hasta que sus compañeros lo apartaron, mientras Marcel aún intentaba explicar que no había tenido responsabilidad en la jugada.

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En el tramo final del video, Hernández incluso le grita a Van der Putten: “¡Santi!”, buscándolo con la mirada para saber su estado. El defensor intentó reincorporarse, pero no pudo soportar el dolor y terminó siendo sustituido por Rashir Parkins.

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En síntesis

– Lesión grave: Santiago Van der Putten sufrió ruptura de ligamento cruzado y estará fuera cerca de 9 meses.

– Video revelador: se difundió una toma inédita que muestra la jugada y el cruce entre jugadores.

– Acusaciones en caliente: Aarón Salazar y Washington Ortega apuntaron a Marcel Hernández, quien no tenía responsabilidad en la lesión.