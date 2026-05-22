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Herediano mueve fichas: salida y llegada con sello Alajuelense en el mismo movimiento

El campeón no se conforma y tras levantar el título, Herediano empieza a tomar decisiones fuertes que golpean nombres conocidos y anticipan un mercado caliente en el fútbol costarricense.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Herediano se mueve con dos ex Alajuelense.
© Gemini.Herediano se mueve con dos ex Alajuelense.

El campeón no se detiene. Club Sport Herediano empezó a mover el mercado con decisiones que dejan en claro que el título del Clausura 2026 no fue un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa donde la exigencia será todavía mayor.

En ese contexto, el club florense confirmó dos salidas que ya venían tomando forma en silencio, pero que ahora se oficializan como parte de la reestructuración del plantel.

¿Cuáles son los movimientos que confirmó Herediano?

Se trata de Jurguens Montenegro, quién no continuarán en la institución, y Aarón Suárez que llega al club. El comunicado fue directo, agradeciendo el compromiso y dándole la bienvenida al otro.

Pero lo que le da un condimento especial a este movimiento es el contexto. Ambos jugadores tienen pasado en Liga Deportiva Alajuelense, lo que refuerza la sensación de que Herediano está reordenando piezas con conocimiento del medio local.

La salida de estos perfiles no es casual. En el Team entienden que, para sostener el nivel de un campeón, hay que tomar decisiones firmes, incluso si eso implica desprenderse de nombres con trayectoria.

Al mismo tiempo, en el entorno florense se habla de movimientos que apuntan a reforzar el plantel con jugadores que también tienen pasado manudo, lo que podría terminar de completar una jugada de mercado con sello rojinegro.

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En Herediano no quieren quedarse atrás. Saben que defender el título será más difícil que ganarlo, y por eso ya comenzaron a ajustar cada detalle del plantel.

Datos Claves

  • Club Sport Herediano inició la reestructuración de su plantel campeón del Clausura 2026.
  • Jurguens Montenegro no continuará en la institución y es una salida confirmada.
  • Aarón Suárez llega al equipo con pasado en Liga Deportiva Alajuelense.
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