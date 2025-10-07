Es tendencia:
UNAFUT le da una mano a Alajuelense: se confirma la noticia que tanto esperaba escuchar Machillo Ramírez

En medio de la definición de las Eliminatorias, Alajuelense recibe una pésima noticia proveniente de la UNAFUT.

Por Pablo Rocca

UNAFUT favorece a Alajuelense. (Foto: LDA)
La Liga Deportiva Alajuelense no atraviesa días sencillos en cuanto a planificación. En medio de un calendario apretado por su participación en el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, el equipo de Óscar Ramírez recibió una noticia que altera por completo sus planes y no cayó nada bien dentro del club.

El conjunto manudo había solicitado a la Unafut una revisión del calendario, argumentando la ausencia de varios futbolistas convocados a la Selección Nacional y a categorías menores. Sin embargo, el Comité de Competición resolvió este martes una medida que pocos esperaban y que representa un nuevo dolor de cabeza para Ramírez.

¿Cuál fue la noticia que comunicó UNAFUT?

El compromiso en cuestión es el que enfrenta a Alajuelense y Cartaginés, correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025. El duelo, que inicialmente debía jugarse este sábado 11 de octubre, volverá a cambiar de fecha y se disputará hasta el domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La Unafut explicó que el cambio responde a la convocatoria de seis jugadores rojinegros a las selecciones nacionales: Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez con la Selección Mayor, además de Isaac Badilla, citado por la Sub-17. Ante esto, el ente determinó que no era posible mantener la programación original.

Cartaginés y Alajuelense se vuelve a suspender. (Foto: Cartaginés)

“En Unafut deseamos comunicar que ante la solicitud presentada por Liga Deportiva Alajuelense para reprogramar el partido ante el Club Sport Cartaginés, de la jornada 5 del torneo de Apertura, debido a la convocatoria de seis de sus futbolistas a las Selecciones Nacionales de Costa Rica (Mayor y Sub-17), el Comité de Competición analizó el caso y acordó que el encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto”, indicó el comunicado oficial.

Alajuelense no tuvo piedad: se filtra la dura sanción y el castigo inesperado a los jugadores del escándalo

El partido entre manudos y brumosos se ha convertido en uno de los más postergados del torneo: fue suspendido originalmente el 24 de agosto, se intentó jugar en septiembre, luego se pasó a octubre y ahora se traslada a noviembre. Un nuevo golpe para el “Machillo”, que deberá reacomodar su planificación en un cierre de semestre cada vez más exigente.

