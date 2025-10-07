UNAFUT le da una mano a Alajuelense: se confirma la noticia que tanto esperaba escuchar Machillo Ramírez

La Liga Deportiva Alajuelense no atraviesa días sencillos en cuanto a planificación. En medio de un calendario apretado por su participación en el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, el equipo de Óscar Ramírez recibió una noticia que altera por completo sus planes y no cayó nada bien dentro del club.

El conjunto manudo había solicitado a la Unafut una revisión del calendario, argumentando la ausencia de varios futbolistas convocados a la Selección Nacional y a categorías menores. Sin embargo, el Comité de Competición resolvió este martes una medida que pocos esperaban y que representa un nuevo dolor de cabeza para Ramírez.

¿Cuál fue la noticia que comunicó UNAFUT?

El compromiso en cuestión es el que enfrenta a Alajuelense y Cartaginés, correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025. El duelo, que inicialmente debía jugarse este sábado 11 de octubre, volverá a cambiar de fecha y se disputará hasta el domingo 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La Unafut explicó que el cambio responde a la convocatoria de seis jugadores rojinegros a las selecciones nacionales: Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez con la Selección Mayor, además de Isaac Badilla, citado por la Sub-17. Ante esto, el ente determinó que no era posible mantener la programación original.

Cartaginés y Alajuelense se vuelve a suspender. (Foto: Cartaginés)

“En Unafut deseamos comunicar que ante la solicitud presentada por Liga Deportiva Alajuelense para reprogramar el partido ante el Club Sport Cartaginés, de la jornada 5 del torneo de Apertura, debido a la convocatoria de seis de sus futbolistas a las Selecciones Nacionales de Costa Rica (Mayor y Sub-17), el Comité de Competición analizó el caso y acordó que el encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto”, indicó el comunicado oficial.

El partido entre manudos y brumosos se ha convertido en uno de los más postergados del torneo: fue suspendido originalmente el 24 de agosto, se intentó jugar en septiembre, luego se pasó a octubre y ahora se traslada a noviembre. Un nuevo golpe para el “Machillo”, que deberá reacomodar su planificación en un cierre de semestre cada vez más exigente.