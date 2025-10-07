Medida drástica: Alajuelense pone en jaque a la Unafut con un movimiento que mantiene en vilo a Machillo Ramírez

Con el Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica ya entrando en la segunda mitad de la fase regular, el único compromiso pendiente es el duelo de la jornada 5 entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés, un choque que podría definir al líder del campeonato.

Por ahora, el partido está pactado para el sábado 11 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto, justo en medio de la fecha FIFA en la que la Selección de Costa Rica visitará a Honduras el jueves 9 y recibirá a Nicaragua el lunes 13 en San José.

ver también Goleador de La Sele Sub-16 y primo de Joel Campbell: así juega Akenai Samuels, la joya de Alajuelense que ilusiona a Machillo Ramírez

El respaldo reglamentario de Alajuelense

Sin embargo, esta programación podría cambiar, ya que el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez presentó una solicitud formal al Comité de Competición de la Unafut para, una vez más, reprogramar el duelo ante los brumosos.

Publicidad

Publicidad

La solicitud de Alajuelense se basa en el artículo 86, inciso C, del Reglamento de Competición de la Unafut, que permite reprogramar un partido si al menos seis jugadores del club son convocados por selecciones nacionales en fechas oficiales.

Machillo Ramírez prefiere reprogramar el duelo ante Cartaginés (La Nacion).

Publicidad

El club rojinegro cuenta con cinco futbolistas convocados por la Selección Mayor de Costa Rica bajo la dirección de Miguel “Piojo” Herrera: Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez. El sexto jugador que podría habilitar el recurso reglamentario es Isaac Badilla, integrante de la Selección Sub-17, pero inscrito en la planilla del primer equipo manudo.

Publicidad

Machillo Ramírez en vilo

Este mismo martes, el Comité de Competición deberá resolver este martes si acepta la solicitud de Alajuelense y determina una nueva fecha para el encuentro, que se trata del único partido pendiente de la fase regular del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

ver también Fuera de Alajuelense: la Liga toma una decisión con Creichel Pérez que impacta en su futuro tras el escándalo

La decisión final dependerá de si se reconoce formalmente la inclusión de Isaac Badilla como uno de los seis jugadores que reducen la disponibilidad del club para ese fin de semana.